در نشست کمیسیون تبصره یک ماده یک استان، که با رویکرد حمایت از تولید و اشتغال پایدار برگزار شد، ۳۳ طرح اقتصادی مرتبط با بخش کشاورزی مصوب شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست تخصصی کمیسیون تبصره یک ماده یک به ریاست جواد سلطانی کاظمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور مدیران کل راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست، نماینده استانداری و مدیر امور اراضی در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در این نشست بر لزوم دقت در بررسی مستندات تأکید کرد و گفت: باید با نگاه کارشناسی و رعایت دقیق قانون، مراقبت کنیم که حق هیچ سرمایه‌گذاری ضایع نشود.

وی با اشاره به اینکه اولویت سازمان، تسهیل مسیر برای سرمایه‌گذارانی است که قصد دارند با حفظ کاربری اراضی، چرخ‌های تولید و اشتغال استان را به حرکت درآورند، ادامه داد: در این نشست به بررسی ۴۵ پرونده تخصصی کشاورزی شامل احداث گلخانه‌ها، مجتمع‌های دامپروری، پرورش گوسفند، مرغ، وماهی اختصاص یافت.

در این نشست با بررسی‌های فنی اعضای کمیسیون، با ۳۳ طرح مرتبط با کشاورزی موافقت قطعی و ۸ پرونده به دلیل عدم انطباق با ضوابط رد شد و چهار پرونده نیز جهت تکمیل مستندات در دستور کار بررسی مجدد قرار گرفت.