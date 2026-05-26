پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد مازندران از تجهیز ۶۶ قربانگاه در سراسر استان برای دریافت و توزیع عادلانه نذورات عید قربان میان خانوادههای تحت حمایت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران از تدارک گسترده این نهاد برای برگزاری آیین عید قربان خبر داد و گفت: امسال ۶۶ قربانگاه در سراسر استان تجهیز شدهاند تا سنت حسنه قربانی با رعایت کامل موازین بهداشتی و شرعی انجام شود.
معافی با تمجید از سخاوت مردم مازندران افزود: سال گذشته خیرین حدود یک هزار و ۶۰۰ رأس دام و ۱۵ تن گوشت قربانی را به امداد اهدا کردند که آماری امیدآفرین در حوزه مسئولیتهای اجتماعی است.
وی تصریح کرد این آمار جدای از کمکهای مستقیمی است که مردم در روستاها و محلات به صورت خودجوش به همسایگان نیازمند خود داشتهاند.
مدیرکل کمیته امداد مازندران با بیان اینکه نهضت انفاق از ۱۰ روز مانده به عید آغاز شده است، گفت: تمامی میادین بزرگ شهرها، مصلایهای نماز جمعه و مراکز نیکوکاری محلهمحور با مدیریت فرمانداران و ائمه جمعه در خط مقدم این حرکت مبارک هستند تا نذورات مردم در کوتاهترین زمان ممکن به دست سفرههای نیازمند برسد.