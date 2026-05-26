مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان از ایجاد ۲۹۵ ظرفیت جدید بورس صنعت، رشد چشمگیر فرصتهای مطالعاتی دکتری، افزایش ۲۰ درصدی تسهیلات ارزی و غیر ارزی دانشجویی و برخورد قاطع با ۱۳۶ مؤسسه غیرمجاز اعزام دانشجو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛علیزاده، مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان، در تشریح دستاوردهای سال ۱۴۰۴، از یک چرخش راهبردی در سیاستهای اعطای بورس خبر داد.
پیوند استراتژیک دانشگاه و بازار کار؛ ورود ۹۹ بنگاه اقتصادی به میدان بورس
وی با تاکید بر اینکه «تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز صنعت» از میان دانشجویان اولویت اصلی برنامه های اداره کل بورس و اعزام است، اعلام کرد: با همکاری ۹۹ بنگاه بزرگ اقتصادی و مشارکت فعال ۴۶ دانشگاه، ۲۹۵ ظرفیت جدید بورس تحصیلی در حوزه صنعت و مشاغل برای دانشجویان ایجاد شده است.
دکتر علیزاده با بیان اینکه این اقدام، گامی عملی برای اتصال چرخدندههای علم و تولید محسوب میشود؛ اظهار کرد: توسعه این همکاریها میتواند نقش مهمی در افزایش مهارتمحوری آموزش عالی و ارتقای اشتغالپذیری فارغالتحصیلان دانشگاهی ایفا کند.
تفاهمنامههای ملی؛ از «ایمیدرو» تا «اتاق بازرگانی»
مدیرکل بورس سازمان امور دانشجویان به تقویت و توسعه بورس صنعت و مشاغل در میان سایر دستگاههای دولتی و خصوصی کشور اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته، علاوه بر انعقاد تفاهمنامه با دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف، تفاهمنامه همکاری با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو وابسته به وزارت صمت) نهایی شده و مراحل عقد تفاهمنامه با اتاق بازرگانی ایران با همراهی قابل تقدیر این حوزه نیز در مراحل نهایی است.
وی این توافقات و بسترهای ملی ایجاد شده را بسیار کلیدی برای توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت دانست که در آینده ی دو حوزه بورس مشاغل و پروژههای کاربردی، نقشی کلیدی ایفا خواهند کرد.
شیوهنامههای نوین و شفافیت سیستمی؛ رونمایی از «کتابچه راهنما»
دکتر علیزاده با بیان اینکه در راستای چابکسازی فرآیندها، شیوهنامه جدید بورس صنعت و مشاغل با هدف تسهیل فرایندها، افزایش شفافیت و رفع ابهامات و با نگاهی به قوانین روز تدوین شده است؛ اظهار کرد: علاوه بر این که سامانه نوین ثبتنام بورس صنعت و مشاغل برای دانشجویان و بنگاههای اقتصادی اعطاء کننده بورس در حال راهاندازی نهایی است، همزمان «کتابچه راهنمای جامع» این طرح نیز با همکاری ارزشمند معاونت پژوهشی اتاق بازرگانی ایران تدوین گردیده تا تمامی اسناد بالادستی و دستورالعملها در دسترس ذینفعان قرار گیرد.
وی همچنین از آغاز نشستهای استانی با حضور دانشگاهها، صنایع و مسئولان استانی در سال 1404 خبر داد و گفت: این نشستها با هدف ترویج ادبیات این بورس در میان مدیران دانشگاهی و صاحبان صنایع و در نتیجه ایجاد تعامل موثر میان مراکز علمی و بخش صنعت برگزار می شود.
پیشنهاد ویژه: «ارتباط با صنعت در جذب بورسیه» معیار رتبهبندی دانشگاهها شود
یکی از نکات برجسته سخنان دکترعلیزاده، پیشنهاد لحاظ کردن شاخص عملکرد در حوزه «صنعت و مشاغل» به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی سالانه دانشگاهها بود. این پیشنهاد که در قالب نامهای به وزیر علوم نیز ارائه شده، میتواند انگیزه دانشگاهها را برای ورود به آموزش مهارت محور و اشتغالآفرینی دوچندان کند.
موضوع سربازی و امنیت شغلی بورسیهها پس از تحصیل
وی یکی از مهمترین دغدغههای حوزههای کاربرد و نیز بورسیهها را موضوع سربازی دانشجویان بورسیه پسر پس از دانشآموختگی عنوان کرد و افزود: در این زمینه مکاتباتی با ستاد کل نیروهای مسلح انجام شده تا وضعیت این دانشجویان پس از دانشآموختگی تعیین تکلیف شود.
وی اشاره کرد: در این مکاتبات تقاضا شده است تا در صورت امکان فارغ التحصیلان بورسیه صنعت و مشاغل بتوانند تحت عنوان "سرباز صنعت" در حوزه های کاربرد دوره سربازی خود را سپری کنند.
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان همچنین به رفع مشکل بلاتکلیفی دانشجویان در صورت قطع بورس اشاره کرد و گفت: با اصلاح فرآیندهای پذیرش در شیوه نامهی جدید، این مشکل تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
جهش در فرصتهای مطالعاتی دکتری؛ اعزام 322 دانشجو به دانشگاههای معتبر دنیا
بخش دیگری از گزارش دکتر علیزاده به اخبار خوش برای دانشجویان دکتری اختصاص داشت. مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان در این خصوص گفت: در سال ۱۴۰۴، 146 دانشجو از فرصتهای تحقیقاتی داخلی بهرهمند شدند. در حوزه بینالملل، هم خوشبختانه 176 دانشجو به دانشگاههای معتبر دنیا اعزام شدهاند و با نهایی شدن مراحل اخذ ویزای 120 نفر دیگر، مجموع اعزامهای این دوره به 322 نفر خواهد رسید.
بسته حمایتی ویژه؛ افزایش حمایت ارزی به ۸۵ درصد و تمدید مدت بورس
با عنایت به تغییرات سیاستهای ارزی، سازمان امور دانشجویان میزان حمایت خود از متقاضیان فرصتهای تحقیقاتی خارج از کشور را از ۶۵ درصد به ۸۵ درصد افزایش داد تا حد امکان بار مالی از دوش دانشجویان برداشته شود. همچنین مدت بورس تحقیقاتی از ۶ ماه به ۹ ماه (با قابلیت تمدید تا ۱۲ ماه) افزایش یافت تا کیفیت خروجیهای علمی تضمین شود.
به گفته وی، در گامی دیگر تمامی فرآیندهای اخذ و لغو تعهدات این دسته از دانشجویان به دانشگاهها تفویض شد تا روند رسیدگی به درخواستها با چابکی و سرعت بیشتری انجام شود.
سد ویزا؛ مانع اصلی در مسیر تحقق دیپلماسی علمی
دکتر علیزاده تصریح کرد: از مجموع 322 بورس نهایی شده، 120 نفر علیرغم تایید علمی و اتمام تمای فرآیندهای اداری ایشان در سازمان امور دانشجویان، همچنان در پیچوخمهای دریافت ویزا معطل ماندهاند.
وی تاکید کرد که جلب مشارکت دستگاههایی مانند پژوهشگاه میراث فرهنگی، وزارت ورزش و جوانان، شهرداریها و .... برای طرح جدیدی تحت عنوان "اعزام مشترک" دانشجویان دکتری نیز در دستور کار است.
پاکسازی بازار اعزام دانشجو؛ شناسایی ۱۳۶ مؤسسه غیرمجاز
دکتر علیزاده با اشاره به اینکه اداره کل بورس و اعزام از طریق کارگروه نظارت بر موسسات اعزام دانشجو در حوزه نظارتی نیز فعال ظاهر شده است؛ گفت: با برگزاری ۲۰ جلسه کارگروه و پایش ۵۵ پرونده، ۲۱ مجوز جدید صادر و مجوز ۴ مؤسسه متخلف ابطال شد. همچنین در اقدامی قابل توجه، ۱۳۶ مؤسسه غیرمجاز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان با اشاره به تدوین پیشنویس جدید آییننامه تاسیس موسسات اعزام دانشجو اظهار کرد: این آییننامه از سال ۱۳۸۲ تاکنون اصلاح نشده بود و اکنون نسخه جدید آن برای ارسال به کمیسیون علمی و فناوری دولت آماده شده است.
برقراری سامانه مکاتبات اداری ERP برای موسسات اعزام
وی همچنین از راهاندازی سامانه مکاتبات الکترونیکی ERP برای موسسات اعزام و حذف هرگونه مکاتبه کاغذی و غیرالکترونیک خبر داد و گفت: از این پس تمامی مکاتبات موسسات اعزام دانشجو از طریق این سامانه انجام خواهد شد.
شفافیت در درگاه ملی مجوزها
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان با بیان اینکه پس از پیگیریهای بیشمار، در حال حاضر تمامی مؤسسات مجاز اعزام دارای «شناسه یکتا» در درگاه ملی مجوزها هستند؛ اظهار کرد: بر این اساس تمامی خدمات صدور و تمدید مجوزها بصورت کاملا الکترونیکی صورت می گیرد.
وی همچنین اضافه کرد: لیست مؤسسات مجاز اعزام دانشجو که برای متقاضیان و خانوادهها بسیار حائز اهمیت و کلیدی است هر دو هفته یکبار بهروزرسانی شده و برخلاف گذشته، به صورت یک بانک اطلاعاتی هوشمند و قابل جستجو در سایت سازمان در دسترس قرار دارد.
وی توصیه کرد که متقاضیان اعزام به ویژه خانواده ها و شهروندان گرامی قبل از هر اقدامی حتما از آخرین لیست به روزرسانی شده این دسته از موسسات مطلع شده و سپس اقدام کنند.
وی افزود: همچنین برقراری نظام رتبهبندی مؤسسات بر اساس گزارشهای عملکرد سالم و نیز رضایتمندی شهروندان، گام بعدی ادارهکل بورس و اعزام برای ارتقای کیفیت خدمات در این حوزه خواهد بود.
معافیت تحصیلی ۲۱۱۰ دانشجوی متقاضی تحصیل با هزینه شخصی
دکتر علیزاده در حوزه اعزام دانشجویان به خارج از کشور با هزینه شخصی، آمارهای مربوطه را اعلام کرد؛ این خدمات شامل بررسی و اقدام برای اخذ ۲۱۱۰ معافیت تحصیلی، بررسی ۱۸۰ فقره درخواست تسهیلات ارزی و پایش بیش از ۲۱ هزار درخواست در سامانه میخک بوده است. همچنین طی سال گذشته رسیدگی به درخواستهای مشمول ماده ۳۵ قانون نظام وظیفه توسط ادارهکل بورس و اعزام آغاز شد که این امر گشایشی برای دانشجویان متقاضی انتقال خارج به داخل محسوب میشود.
اولویت راهبردی: ارائه تمامی خدمات در بستر الکترونیک برای حذف مراجعات حضوری
دکتر علیزاده بزرگترین چالش اداری این واحد را عدم اتصال سیستمی سامانهها دانست که در سال گذشته منجر به ۱۵۴۰۰ مراجعه حضوری شهروندان به سازمان شده است.
وی وعده داد که با ایجاد و پیاده سازی وبسرویس میان سامانههای سجاد و سخا، این مراجعات به حداقل رسیده و فرآیندها کاملاً الکترونیکی شود.
دیپلماسی فعال در بورسهای دولتی؛ از مجارستان تا صربستان و چین
دکتر علیزاده گفت: در سالی که گذشت، ۴۵ فراخوان بورس خارجی (از جمله ۱۵۰ بورس مجارستان و ۸۴ بورس چین) اعلام عمومی شد.
وی تصریح کرد: تدوین شیوهنامه بهرهمندی از بورس دولتهای خارجی برای نخستین بار در سال گذشته گامی مهم در شفاف سازی و تسهیل فرآیندهای این بورس است که برای تداوم این حوزه ضروری بوده تا مسیرهای جایگزین برای تعاملات علمی با کشورهای پیشرو هموارتر شود.
آزمون MSRT در تراز ملی؛ دو دهه خدماترسانی به ۶۳۰ هزار داوطلب
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان در پایان با اشاره به عملکرد مرکز آزمون زبان MSRT اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، ۸ آزمون با شرکت بیش از ۲۸ هزار داوطلب برگزار شد.
وی با اشاره به سابقه برگزاری ۱۸۵ آزمون برای ۶۳۰ هزار نفر از سال ۸۱ تاکنون، از برنامه اداره کل برای بهروزرسانی بانک سوالات و شیوههای برپایی آزمون برای ارتقای کیفیت این آزمون در سطح استانداردهای بینالمللی خبر داد.