کوثر به عنوان قطب سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر رتبه اول کوثر در احداث نیروگاه‌های ۵ کیلواتی خانگی را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ناصر عبداللهیان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل در بازدید از طرح‌های توسعه‌ای انرژی‌های تجدیدپذیر شهرستان کوثر، اظهار کرد: شهرستان کوثر در جنوبی‌ترین نقطه استان اردبیل، یکی از بهترین موقعیت آب هوایی را در شمال‌غرب کشور در راستای توسعه و احداث نیروگاه‌های خورشیدی داراست.

وی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در این شهرستان احداث نیروگاه‌های خانگی و طرح‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، شتاب ویژه‌ای به خود گرفته است.

‌مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به رتبه اول این شهرستان در احداث نیروگاه‌های ۵ کیلواتی خانگی در استان گفت: شهرستان کوثر با دارا بودن ۲۱ درصد از نیروگاه‌های خانگی استان و احداث نزدیک به ۷۰ ساختگاه خانگی ۵ کیلوواتی، در این زمینه، رتبه اول را در استان اردبیل کسب کرده است.

عبدالهیان هدف از این بازدید‌ها را بررسی پیشرفت فیزیکی و مانع‌زدایی از فرآیند‌های اجرایی پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان کرد و افزود: حمایت‌های همه جانبه از بخش خصوصی و ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، جزو اولویت‌های شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل محسوب می‌شود و امیدواریم با مساعدت‌های مقام عالی استان، تسهیل امور و حمایت همه‌جانبه برای اتصال هرچه سریع‌تر این نیروگاه به شبکه سراسری میسر شود.

سخنگوی صنعت برق استان اردبیل در ادامه با اشاره به ناترازی انرژی در فصول گرم سال گفت: نقش نیروگاه‌های خورشیدی با مقیاس کوچک در حفظ و پایداری شبکه مهم است و امیدواریم با بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها، شاهد رشد تولید برق در منطقه باشیم.

عبداللهیان مزیت این نیروگاه‌ها را تزریق مستقیم به شبکه در محل پروژه عنوان کرد و افزود: اگر در هر فیدری، بیش از نصف بار مصرفی از طریق نیروگاه خورشیدی تأمین و وارد مدار شود، در زمان ناترازی انرژی و خاموشی‌های مدیریت بار، برای فیدر مذکور خاموشی اعمال نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به اهمیت مضاعف احداث نیروگاه‌های خورشیدی بیان کرد: توسعه این نیروگاه‌ها، علاوه بر کمک به رفع ناترازی انرژی و پایداری برق، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و بهره‌گیری از پتانسیل‌های طبیعی استان دارد.

‌وی در پایان با تأکید بر سیاست‌های حمایتی دولت تصریح کرد: ما با تمام توان به حمایت از سرمایه‌گذاران عزیز در این بخش و همچنین سایر حوزه‌های توسعه‌ای ادامه داده و از طرح‌هایی که موجب رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان شود، قاطعانه پشتیبانی و حمایت می‌کنیم.