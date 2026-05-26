

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی گفت: با توجه به بند ۲۰ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، فرایند اجرای بیستمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران آغاز شده است.

بذری افزود: این اقدام با هدف بهبود کیفیت تولیدات و خدمات، فراهم کردن بستر رشد و تعالی تلاشگران عرصه کیفیت ایران و جاری کردن فرهنگ کیفیت در کشور برنامه ریزی و امکان ثبت نام برای همه واحد‌های تولیدی و خدماتی اعم از خصوصی، دولتی و نهاد‌ها در ابعاد اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچک فراهم است.

وی گفت: خراسان جنوبی با ظرفیت‌های پیدا و پنهان اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و سرمایه‌های انسانی متخصص و کارآزموده، می‌بایست از فرصت‌های موجود در سطح ملی و بین‌المللی برای ارائه‌ی قابلیت‌های خود حداکثر بهره ممکن را ببرد، بنابراین از همه واحد‌های تولیدی و خدماتی دعوت به عمل می‌آید حداکثر تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه با مراجعه به نشانی اینترنتی: http://quality.inso.gov.ir، نسبت به ثبت نام و کسب اطلاعات تکمیلی شرکت در این فراخوان، اقدام کنند.