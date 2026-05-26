امتحانات پایان سال تحصیلی در آذربایجان غربی از ۹ تا ۳۰ خردادماه و فقط در بستر شبکه شاد برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف هماهنگی نهایی و برنامهریزی دقیق برای ارزشیابی پایانی دانشآموزان، جلسه ستاد آزمون آموزش و پرورش آذربایجان غربی به ریاست مدیرکل و با حضور اعضای این ستاد برگزار شد.
در این نشست که در دفتر مدیرکل آموزش و پرورش استان تشکیل شد، تصمیمات کلیدی در خصوص تقویم اجرایی و نحوه برگزاری امتحانات اتخاذ شد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در این جلسه بر لزوم صیانت از سلامت دانشآموزان و برقراری عدالت در ارزشیابیها تأکید کرد.
به گفته صمیمی و براساس مصوبه ستاد، امتحانات پایان سال از ۹ لغایت ۳۰ خردادماه و فقط در بستر شبکه شاد برگزار خواهد شد.
با اعلام مدیرکل آموزش و پرورش استان معلمان ملزم شدند حداکثر تا ۱۰ تیرماه نسبت به ثبت نمرات آزمونها و نتایج ارزشیابیها در سامانههای مربوطه اقدام نمایند.
برنامهریزیهای لازم برای برگزاری امتحانات غیرحضوری پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم انجام شد و درخصوص نحوه ارزشیابی کیفی - توصیفی مقطع ابتدایی تصمیمگیری نهایی صورت گرفت.
در ادامه این جلسه، اعضای ستاد آزمون استان به بررسی چالشهای احتمالی در فرآیند برگزاری آزمونهای غیرحضوری و زیرساختهای فنی مورد نیاز برای ثبت دقیق نمرات پرداختند تا فرآیند پایان سال تحصیلی با کمترین چالش برای دانشآموزان و اولیا سپری شود.