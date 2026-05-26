به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرهاد شریفی گفت: در سال‌های اخیر کاهش بارش‌ها منجر به کمبود شدید آب در آبخوان‌ها و پایین آمدن سطح آب‌های زیرزمینی شده است و این وضعیت بگونه‌ای است که حتی اگر طی چهار تا پنج سال آینده نیز شاهد بارش‌های مطلوب در سطح ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلی‌متر باشیم، این ناترازی و تخلیه منابع آبی جبران نخواهد شد.

وی با اشاره به ممنوعیت کشت دوم در مناطق معتدل و سرد استان کرمانشاه افزود: در کشت‌های دوم، فشار مضاعفی بر منابع آب زیرزمینی وارد می‌شود که این امر می‌تواند حتی کشت‌های اصلی و بهاره را نیز با خطر جدی کم‌آبی و نابودی مواجه کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی با تفکیک نوع کشت‌ها افزود: محصولاتی نظیر ذرت و چغندرقند بهاره در دسته کشت اول قرار می‌گیرند، اما انجام هرگونه کشت دوم در مناطق معتدل و سردسیر استان ممنوع است.

شریفی هشدار داد: در صورت مبادرت کشاورزان این مناطق به کشت دوم، محصولات آب‌بَر کشت شده امحا شده و برای سایر محصولات نیز جریمه‌های سنگینی از سوی شرکت آب منطقه‌ای اعمال خواهد شد.

وی در خصوص ضوابط کشت در شهرستان‌های گرمسیری استان نیز گفت: در مناطق گرمسیر به دلیل بهره‌برداری از آب‌های سطحی و مرزی و عدم فشار بر منابع آب زیرزمینی، محدودیت کلی برای کشت دوم وجود ندارد، اما این فعالیت‌ها نیز باید دقیقا طبق الگوی کشت ابلاغی انجام شود.