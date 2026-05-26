به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از کشف ۲۰۰ کیسه آرد یارانه‌ای در چند انبار در روستا‌های اطراف ارومیه خبر داد.



حسین نجف زاده بااعلام اینکه این مقدار آرد در ۴۸ ساعت گذشته کشف و ضبط شده است افزود: کشف این تعداد آرد با همکاری بسیج اصناف و بخشداری منطقه سیلوانا صورت گرفته و در این راستا ۵ نفر از افراد سودجو که قصد داشتند این کالای اساسی را از سفره مردم دور کنند محکوم شدند.



وی افزود: پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده و با قاطعیت با مخلان نظم اقتصادی برخورد خواهد شد.