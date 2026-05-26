مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از جابه جایی بیش از ۲۰۸ هزار مسافر اردیبهشت امسال با ناوگان حمل و نقل عمومی در جاده‌های برون شهری استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز مرادی گفت: فروردین امسال ۱۵۰ هزار و ۲۳۷ مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی در جاده‌های برون شهری گیلان جابه جا شدند که این میزان در اردیبهشت با افزایش ۳۹ درصدی، به ۲۰۸ هزار و ۵۰۵ نفر رسید.

وی افزود: مجموع سفر‌های ثبت‌شده در فروردین امسال ۲۹ هزار و ۴۰۹ سفر بود که این رقم در اردیبهشت با رشد ۳۸ درصدی، به ۴۰ هزار و ۶۵۷ سفر رسید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: در بخش اتوبوسی، تعداد سفر‌ها در فروردین ۴ هزار و ۷۲۸ سفر و در اردیبهشت ۴ هزار و ۶۰۹ سفر ثبت شد، همچنین تعداد مسافران جابه‌جا شده با اتوبوس نیز از ۳۰ هزار و ۵۷۶ نفر به ۲۶ هزار و ۴۳۹ نفر در ماه‌های اول و دوم ۱۴۰۵ رسید.

فریبرز مرادی افزود: ۵۹ هزار و ۱۸۳ مسافر در ماه نخست در قالب ۳ هزار و ۷۱۵ سفر با مینی‌بوس جابه جا شدند در حالی که این آمار در اردیبهشت به ۹۴ هزار و ۹۷۷ مسافر در قالب ۶ هزار و ۳۵۵ سفر رسید.

فریبرز مرادی با اشاره به آمار ناوگان سواری کرایه، افزود: تعداد سفر‌های انجام‌شده توسط ناوگان سواری از ۲۰ هزار و ۹۶۶ سفر در فروردین امسال به ۲۹ هزار و ۶۹۳ سفر در اردیبهشت افزایش یافت و تعداد مسافران این بخش هم از ۶۰ هزار و ۴۷۸ نفر به ۸۷ هزار و ۸۹ نفر رسید.

وی گفت: افزایش سفر‌ها و استقبال مردم از ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، نشان‌دهنده پویایی شبکه حمل و نقل گیلان و آمادگی ناوگان برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران است.