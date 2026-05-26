رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با اشاره به تاثیرپذیری شرکت‌های دانش‌بنیان از شرایط جنگی، از اجرای بسته حمایتی ویژه برای شرکت‌های مستقر در این پارک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی اسدی درباره برنامه‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در شرایط جنگی کشور گفت: با وجود تداوم شرایط جنگی، حمایت از شرکت‌های مستقر در پارک همچنان ادامه دارد و تلاش کرده‌ایم فشار‌های اقتصادی واردشده به شرکت‌ها را کاهش دهیم.

وی افزود: هزینه‌های استقرار شرکت‌ها که پیش از این پرداخت می‌شد، فعلاً استمهال شده و پرداخت آن به تعویق افتاده است. همچنین بسته حمایتی پارک از طریق صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در حال عملیاتی شدن است تا تسهیلاتی با نرخ بهره مناسب‌تر در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد

اسدی هدف از ارائه این تسهیلات را جلوگیری از تعدیل نیرو در شرکت‌ها و کمک به حفظ فعالیت آنها ذکر کرد و یادآور شد: برخی شرکت‌ها به دلیل شرایط جنگی، در فروش محصولات یا اجرای قرارداد‌های تولید و خدمات خود با مشکل مواجه شده‌اند و بعضی کارفرمایان نیز هنوز نتوانسته‌اند به تعهدات مالی خود عمل کنند و ما تلاش می‌کنیم با نهایی شدن این بسته حمایتی، تسهیلات لازم در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد تا بتوانند تاب‌آوری لازم را در این شرایط داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد که شرایط فعلی هرچه سریع‌تر پایان یابد و وضعیت فعالیت شرکت‌ها به شرایط عادی پیش از جنگ بازگردد تا بتوانند مسیر توسعه زیست‌بوم فناوری را ادامه دهند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران درباره وضعیت شرکت‌های مستقر در این پارک نیز گفت: خوشبختانه تاکنون در پارک دانشگاه تهران موردی از انحلال شرکت‌ها نداشته‌ایم، هرچند برخی شرکت‌ها با مشکلاتی در حوزه نیروی انسانی مواجه بوده‌اند.

وی افزود: در حال رایزنی و پیگیری هستیم تا شرکت‌ها به سمت تعدیل نیرو نروند و با حمایت‌هایی که انجام می‌شود بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند. همچنین برخی شرکت‌ها در زمینه واردات تجهیزات و مواد اولیه با مشکلاتی مواجه شده‌اند که در تلاشیم برای این بخش نیز حمایت‌های لازم انجام شود.

اسدی درباره آسیب‌های واردشده به شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط جنگی گفت: متأسفانه یکی از مشکلاتی که برخی شرکت‌ها با آن مواجه شده‌اند، تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز از خارج کشور است که به دلیل شرایط جنگی با اختلال رو‌به‌رو شده و همین مساله موجب محدود شدن تولید آنها شد. از این رو تلاش کرده‌ایم از طریق استمهال هزینه‌های استقرار شرکت‌ها در پارک و همچنین ارائه تسهیلات با بهره مناسب، بخشی از فشار وارد شده به شرکت‌ها را کاهش دهیم تا بتوانند این شرایط را پشت سر بگذارند.

رئیس پارک فناوری دانشگاه تهران با اشاره به تعداد شرکت‌های فعال در این مجموعه اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ شرکت به صورت مستقر در پارک فعالیت می‌کنند و اگر شرکت‌های عضو را نیز در نظر بگیریم، نزدیک به ۳۰۰ شرکت با پارک همکاری دارند. این شرکت‌ها در رده‌های مختلف رشدی، پسا رشدی و توسعه‌ای فعالیت می‌کنند.

توسعه ناحیه نوآوری

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های اصلی دانشگاه تهران، توسعه ناحیه نوآوری است تا بتوانیم بخش خصوصی را در کنار دانشگاه داشته باشیم. با توجه به شرایطی که دولت با آن مواجه است، امکان اینکه تمام سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای صرفاً از سوی دولت انجام شود، وجود ندارد و ناچار هستیم به سمت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی حرکت کنیم.

اسدی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت تمامی شهروندان و بخش خصوصی حاضر در ناحیه نوآوری از اولویت‌های اصلی ماست و در همین راستا اقدامات مختلفی در حال پیگیری است.

وی افزود: در حال حاضر منتظر تصویب نهایی این طرح در شورای گسترش هستیم. تفاهم‌نامه این طرح میان مجموعه‌های کلانی همچون شهرداری تهران، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه تهران به امضا رسیده و اساسنامه آن نیز آماده شده است.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: مجوز‌های اولیه اخذ شده، اما برای اجرای کامل تعهدات هر یک از این چهار مجموعه، نیازمند تصویب نهایی در شورای گسترش هستیم تا بتوانیم برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را عملیاتی کنیم.