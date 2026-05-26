به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این جلسه که به میزبانی استانداری و دبیری اداره کل حفاظت محیط زیست فارس تشکیل شد، بر ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب، صیانت از تالاب‌ها و اجرای دقیق قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها تأکید شد.

لیلا تاج‌گردون، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، با اشاره به ۱۴ تالاب مصوب استان، اقدامات این اداره کل از جمله تدوین برنامه جامع مدیریت شش تالاب، تهیه نقشه راه احیای طشک و بختگان، تعیین نیاز آبی هفت تالاب و پیگیری تأمین حقابه این دو تالاب مهم را تشریح کرد. وی همچنین از تبدیل سند نقشه راه تالاب‌های طشک و بختگان به سند ملی به‌عنوان یکی از دستاورد‌های شاخص این اداره کل یاد کرد.

امیری، استاندار فارس، با تأکید بر اینکه طبیعت مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته و مبتنی بر نظم دقیق علمی است، بر رعایت اصول علمی در بهره‌برداری از منابع تأکید کرد و برداشت بی‌رویه از منابع آب، حفر چاه‌های غیرمجاز و توسعه نامتوازن کشاورزی را از عوامل آسیب‌زننده به محیط زیست دانست.

وی حفظ محیط زیست را وظیفه همگانی و حقی برای نسل حال و آینده دانست و گفت: اساس موضوع تالاب‌ها به آب گره خورده است و قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها برای مدیریت این عرصه‌ها تدوین شده است.

رضایی کوچی، معاون استاندار فارس، نیز بر لزوم سنددار شدن تالاب‌ها و رفع چالش‌ها با اداره کل منابع طبیعی تأکید کرد و خواستار برگزاری منظم جلسات ستاد تالاب‌ها با تقویم مشخص شد.

در پایان، دکتر نوشادی، مجری طرح سند نقشه راه احیای تالاب‌های طشک و بختگان، جزئیات طرح، میزان پیشرفت و برنامه‌های آتی را تشریح کرد.

این نشست در حالی برگزار شد که تالاب‌های فارس، به‌ویژه طشک و بختگان، از سرمایه‌های ملی محیط زیست کشور محسوب می‌شوند و صیانت از آنها نیازمند همکاری منسجم دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مدیریت یکپارچه منابع آب است.