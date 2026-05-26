رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: در راستای مدیریت تنظیم بازار و نظارت دقیق بر فرآیند تأمین و توزیع پروتئین مورد نیاز مردم بالغ بر ۱۰۷ تن مرغ گرم در کشتارگاه‌های لرستان کشتار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در خصوص تامین مرغ گرم بازار، گفت: امروز با کشتار ۵۷ هزار و ۵۰۵ قطعه مرغ، ۱۰۷ هزار و ۳۴۱ کیلوگرم مرغ گرم برای عرضه در شبکه توزیع، آماده‌سازی شد.

نامدار صیادی با تأکید بر اهمیت ثبات قیمت‌ها و در دسترس بودن کالا‌های اساسی، تصریح کرد: هم اکنون قیمت مصوب گوشت مرغ گرم در بازار استان ۳۵۰ هزار تومان می‌باشد که پایین‌ترین قیمت در سطح کشور است.

صیادی افزود: با توجه به افت قابل‌توجه جوجه‌ریزی در دهه اول فروردین به دلیل شرایط خاص کشور، عرضه گوشت مرغ گرم در روز‌های اخیر قابل پیش‌بینی بود که با توزیع گسترده مرغ منجمد در سطح استان این خلاء برطرف شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: بازرسان این سازمان با همراهی نیرو‌های نظارتی، هرگونه خروج غیرمجاز و اخلال در شبکه توزیع را رصد می‌کنند و این پایش‌ها تا حصول اطمینان از آرامش بازار و تأمین کامل نیاز هم‌استانی‌های عزیز به‌صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت.