۷۰ دستگاه اتوبوس و چهار دستگاه ون از میادین اصلی شهر به سمت باغ رضوان و پارک ناژوان مسافران را جابهجا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان گفت: میدان آزادی، میدان احمدآباد، میدان لاله، میدان بزرگمهر، پایانه باقوشخانه، سپاهان شهر (میدان غدیر) و بهارستان (میدان ولی عصر) از جمله میادینی هستند که اتوبوسها از آنها به سمت باغ رضوان حرکت میکنند.
داوود بحیرایی با اشاره به ساعت حرکت این سرویسها گفت: ساعت حرکت اتوبوسها به سمت باغ رضوان ساعت ۱۵:۰۰ است.
وی با اشاره به سرویسدهی به سمت پارک ناژوان افزود: از میدان جمهوری، میدان آزادی و میدان بزرگمهر نیز سرویسدهی به سمت پارک ناژوان (میدان سهروردی) انجام میشود.
بحرایی با اشاره به سرویسدهی ونها گفت: چهار دستگاه ون از میدان سهروردی تا آکواریوم ناژوان (محل برگزاری دعای عرفه) مسافران را جابهجا میکنند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان گفت: خط ۱۵ (باغ رضوان) نیز از ساعت ۱۳ فعال است و شهروندان میتوانند از این خط نیز برای دسترسی به باغ رضوان استفاده کنند.