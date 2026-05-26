جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محور چالوس، آزادراه تهران ـ شمال و برخی ورودی‌های پایتخت خبر داد و اعلام کرد: محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: با توجه به تعطیلات عید قربان و همزمانی آن با تعطیلات پایان هفته، در حال حاضر امروز در آزادراه تهران ـ شمال، مسیر جنوب به شمال، محدوده تونل شماره ۱۸ و انتهای حوزه تونل البرز با ترافیک سنگین مواجه هستیم؛ همچنین در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

وی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران حدفاصل محمد شهر تا پل کلاک، آزادراه ساوه ـ تهران از محدوده نسیم‌شهر تا احمد آباد مستوفی و محور شهریار ـ تهران در برخی مقاطع، ترافیک سنگین صبحگاهی گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب، مشکلی در تردد وجود ندارد.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت جوی کشور گفت: محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل بارش باران گزارش شده است.

وی درباره محور‌های مسدود نیز تصریح کرد: محور قدیم بستان‌آباد ـ میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه تا اطلاع بعدی مسدود است و تردد از مسیر‌های جایگزین انجام می‌شود. همچنین محور غیر شریانی پاتاوه ـ دهدشت نیز مسدود است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان با اشاره به تعطیلات پیش‌رو از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی دریافت کرده و با مدیریت زمان سفر، از تردد در ساعات اوج بار ترافیکی خودداری کنند.