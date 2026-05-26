مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه از برنامهریزی جامع برای ارائه خدمات ویژه به نمازگزاران عید سعید قربان در روز چهارشنبه ششم خردادماه ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسعود لطفی ضمن تبریک عید سعید قربان، اظهار داشت: بهمنظور تسهیل تردد شهروندان و نمازگزاران به محل برگزاری نماز عید قربان در دانشگاه تهران، تمهیدات ویژهای برای سرویسدهی مناسب در شبکه مترو پیشبینی شده است.
وی افزود: از ساعت ۵:۳۰ صبح روز عید، حرکت قطارها در تمامی خطوط درون شهری مترو با آمادگی کامل کارکنان و استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان، بهصورت تقویتشده انجام خواهد شد تا شهروندان بتوانند از خدمات ایمن، سریع و پاک حملونقل ریلی بهرهمند شوند.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه با اشاره به نقش مهم خط ۴ در دسترسی مستقیم به محل برگزاری مراسم، خاطرنشان کرد: در روز عید قربان و تا پایان مراسم نماز، برنامه حرکت قطارها در تمامی خطوط بهویژه خط ۴ و همچنین خط ۳ نسبت به برنامه معمول روزهای تعطیل تقویت خواهد شد تا جابهجایی مسافران با سهولت، نظم و سرعت بیشتری انجام شود.