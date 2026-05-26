رئیس کل دادگستری گلستان از حل اختلاف چندین ساله بر سر تأمین آب مجتمع پرورش میگوی گمیشان با ورود دستگاه قضایی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های قضایی،کانال جدید انتقال آب این مجتمع آبگیری و آماده بهره‌برداری شد که علاوه بر نجات مزارع پرورش میگو از تنش آبی، به احیای تالاب بین‌المللی گمیشان و مهار ریزگردها نیز کمک می‌کند.

حیدر آسیابی گفت: مجتمع پرورش میگوی گمیشان به عنوان بزرگ‌ترین سایت پرورش میگو در شمال کشور، در سال‌های اخیر به علت پس‌روی آب دریا و اختلاف میان دستگاه‌های متولی بر سر نحوه انتقال آب، با مشکل جدی در تأمین آب مواجه شده بود.

وی افزود: بخشی از اختلاف مربوط به چالش های محیط زیستی درباره استفاده از کانال انتقال آب و راه‌اندازی ایستگاه پمپاژ بود که همین موضوع روند بهره‌برداری از طرح را متوقف کرده و حتی منجر به طرح دعوا در مراجع قضایی شده بود.

آسیابی ادامه داد: دستگاه قضایی استان در راستای حمایت از تولید، اشتغال و حقوق عامه، حدود یک سال موضوع را پیگیری کرد و با برگزاری جلسات کارشناسی و حقوقی و ایجاد تفاهم میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، موانع اجرای طرح برطرف شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با توافق انجام شده، کانال جدید که با مشارکت دولت و بخش خصوصی احداث شد آب را به صورت مستقیم از دریا به مزارع پرورش میگو منتقل می‌کند.

وی افزود: مسیر جدید نسبت به کانال قبلی سایت کوتاه‌تر است و امکان انتقال آب با کیفیت مناسب را برای مزارع فراهم می‌کند.

آسیابی گفت: هم‌اکنون ۱۳۶ مزرعه فعال در مجتمع پرورش میگوی گمیشان از آب این کانال استفاده می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۵ هزار تُن میگو به ارزش حداقل یک و نیم همت در این مجتمع تولید شود.

وی ادامه داد: حدود ۳ هزار نفر نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این مجتمع اشتغال دارند که با حل مشکل تأمین آب، از بروز موانع در تولید و اشتغال این مجموعه جلوگیری شد.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به کارکرد زیست‌محیطی این طرح نیز گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، در نیمه نخست سال، آب این کانال برای مزارع پرورش میگو استفاده می‌شود و در نیمه دوم سال نیز آب آن برای آبگیری تالاب بین‌المللی گمیشان اختصاص می‌یابد تا از خشک‌شدن تالاب و بروز ریزگرد در شمال استان جلوگیری شود.