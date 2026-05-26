تأمین آب سایت پرورش میگوی و تالاب بینالمللی گمیشان
مشکل تأمین آب بزرگترین سایت پرورش میگوی شمال کشور و احیای تالاب بینالمللی گمیشان با کمک دستگاه قضائی گلستان رفع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان،رئیس کل دادگستری گلستان از حل اختلاف چندین ساله بر سر تأمین آب مجتمع پرورش میگوی گمیشان با ورود دستگاه قضایی خبر داد و گفت: با پیگیریهای قضایی،کانال جدید انتقال آب این مجتمع آبگیری و آماده بهرهبرداری شد که علاوه بر نجات مزارع پرورش میگو از تنش آبی، به احیای تالاب بینالمللی گمیشان و مهار ریزگردها نیز کمک میکند. حیدر آسیابی گفت: مجتمع پرورش میگوی گمیشان به عنوان بزرگترین سایت پرورش میگو در شمال کشور، در سالهای اخیر به علت پسروی آب دریا و اختلاف میان دستگاههای متولی بر سر نحوه انتقال آب، با مشکل جدی در تأمین آب مواجه شده بود. وی افزود: بخشی از اختلاف مربوط به چالش های محیط زیستی درباره استفاده از کانال انتقال آب و راهاندازی ایستگاه پمپاژ بود که همین موضوع روند بهرهبرداری از طرح را متوقف کرده و حتی منجر به طرح دعوا در مراجع قضایی شده بود. آسیابی ادامه داد: دستگاه قضایی استان در راستای حمایت از تولید، اشتغال و حقوق عامه، حدود یک سال موضوع را پیگیری کرد و با برگزاری جلسات کارشناسی و حقوقی و ایجاد تفاهم میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، موانع اجرای طرح برطرف شد. رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با توافق انجام شده، کانال جدید که با مشارکت دولت و بخش خصوصی احداث شد آب را به صورت مستقیم از دریا به مزارع پرورش میگو منتقل میکند. وی افزود: مسیر جدید نسبت به کانال قبلی سایت کوتاهتر است و امکان انتقال آب با کیفیت مناسب را برای مزارع فراهم میکند. آسیابی گفت: هماکنون ۱۳۶ مزرعه فعال در مجتمع پرورش میگوی گمیشان از آب این کانال استفاده میکنند و پیشبینی میشود امسال بیش از ۵ هزار تُن میگو به ارزش حداقل یک و نیم همت در این مجتمع تولید شود. وی ادامه داد: حدود ۳ هزار نفر نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این مجتمع اشتغال دارند که با حل مشکل تأمین آب، از بروز موانع در تولید و اشتغال این مجموعه جلوگیری شد. رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به کارکرد زیستمحیطی این طرح نیز گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده، در نیمه نخست سال، آب این کانال برای مزارع پرورش میگو استفاده میشود و در نیمه دوم سال نیز آب آن برای آبگیری تالاب بینالمللی گمیشان اختصاص مییابد تا از خشکشدن تالاب و بروز ریزگرد در شمال استان جلوگیری شود.