معاون آموزش ابتدایی در آیین اختتامیه سومین جشنواره طراحی و ساخت ابزار کمکآموزشی، «بازیوارسازی» را کارآمدترین روش برای آموزش به کودکان توصیف کرد و افزود: بهرهگیری از بستر بازی، بهترین ابزار برای تعمیق مفاهیم علمی در ذهن دانشآموزان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضوان حکیمزاده در آیین اختتامیه سومین جشنواره طراحی و ساخت ابزار کمکآموزشی، با اشاره به اهمیت دوران ابتدایی در نظام تعلیم و تربیت، حضور مسئولان ارشد دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این رویداد را نشانه اهتمام ملی به موضوع آموزش و پرورش دانست.
حکیمزاده در این مراسم ضمن گرامیداشت تلاشهای پیشکسوتان فرهنگی، به نگاه ویژه ریاست جمهوری به ارتقای سطح کیفی آموزش اشاره کرد و اظهار کرد: رئیسجمهور تمامقد حامی آموزش و پرورش هستند و دغدغه جدی ایشان، رسیدن مدارس ایران به تراز جهانی و استانداردهای برتر آموزشی است که این نگاه برای جامعه فرهنگی بسیار ارزشمند و راهگشا است.
معاون آموزش ابتدایی در ادامه سخنان خود، «بازیوارسازی» را کارآمدترین روش برای آموزش به کودکان توصیف کرد و افزود: بهرهگیری از بستر بازی، بهترین ابزار برای تعمیق مفاهیم علمی در ذهن دانشآموزان است. ما بر این باوریم که با سادهترین ابزارها و با تکیه بر عنصر عشق و خلاقیت معلمان، میتوان باکیفیتترین تجربههای آموزشی را رقم زد.
حکیمزاده در پایان با تمجید از آثار ارائه شده در این جشنواره، بر ضرورت تداوم برگزاری این نمایشگاهها تأکید کرد و از معلمان و همکاران فرهنگی خواست تا با بازدید از این دستاوردها، از الگوهای خلاقانه تولید شده در جهت بهبود فرآیند تدریس در کلاسهای درس بهره ببرند.