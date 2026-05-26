مجری مقابله با رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: بیش از ۱۶ هزار دستگاه و تجهیزات استخراج رمز ارز تا پایان سال ۱۴۰۴ از چرخه بهره‌برداری خارج و امحا شده است.

حمیدرضا میر صانع مجری مقابله با رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، با اشاره به روش‌های مختلف شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز اعلام کردند: برای کشف این مراکز، روش‌های متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در این میان، گزارش‌ها و اخبار مردمی نقش بسیار مؤثری در شناسایی متخلفان داشته است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از کشفیات سال ۱۴۰۵ از طریق گزارش‌های مردمی به دست آمده است.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام این شرکت، از سال ۱۳۹۸ تاکنون بیش از ۲۵ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در تهران کشف شده که تنها در یکی از مراحل برخورد، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه ماینر شناسایی و جمع‌آوری شده است.

میر صانع گفت: همچنین با همکاری دستگاه قضایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، بیش از ۱۶ هزار دستگاه و تجهیزات استخراج رمز ارز تا پایان سال ۱۴۰۴ از چرخه بهره‌برداری خارج و امحا شده است. ارزش این تجهیزات بالغ بر سه همت برآورد می‌شود.

مجری مقابله با رمز ارز شرکت توزیع برق تهران بزرگ تأکید کردند جمع‌آوری این تجهیزات، معادل مصرف ماهانه بیش از ۷۲۰ هزار مشترک خانگی برق صرفه‌جویی به همراه داشته و از سال ۱۳۹۸ تاکنون بیش از ۶ میلیون کیلووات ساعت صرفه‌جویی انرژی از این محل ثبت شده است.

وی بیان کرد: شهروندان می‌توانند از طریق سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و سامانه ۱۵۲۱، اطلاعات مربوط به استخراج غیرمجاز رمز ارز را گزارش دهند.

حمید رضا میر صانع همچنین طرح‌های تشویقی ویژه‌ای برای هموطنانی که مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز را معرفی کنند در نظر گرفته شده و گزارش‌دهندگان، مشمول دریافت پاداش و جوایز خواهند شد.