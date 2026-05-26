رئیس کل دادگستری مازندران، وکلا و کارشناسان را بازوان توانمند دستگاه قضا برای کاهش زمان رسیدگی و صدور آرای دقیق دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در اولین نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان با هیأت‌مدیره کانون‌ها و مراکز وکلا و کارشناسان رسمی، بر جایگاه بی‌بدیل این دو نهاد در فرآیند دادرسی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه حضور وکلای کارآمد در پرونده‌های حساس، نقشی تعیین‌کننده در رسیدن به عدالت دارد، گفت: وکلا و کارشناسان راهنمایان امین دستگاه قضایی هستند که با روشن کردن زوایای پنهان پرونده‌ها، مسیر صدور رای عادلانه را هموار می‌کنند.

پوریانی با اشاره به ضرورت کاهش ورودی پرونده‌ها، از وکلا خواست در پرونده‌های خانوادگی پیش از هر چیز برای ایجاد صلح و سازش میان زوجین تلاش کنند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت گزارش‌های کارشناسی اشاره کرد و افزود: نظرات کارشناسی نه تنها به قاضی در اتخاذ تصمیمات دقیق کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان ضمن تاکید بر پرداخت عادلانه و قانونی حق‌الزحمه کارشناسان، شنیدن چالش‌های این حوزه از جمله مسائل مربوط به هوشمندسازی و پرونده‌های الکترونیک را گامی برای بهبود کارآمدی دستگاه قضا برشمرد.