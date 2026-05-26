پخش زنده
امروز: -
مسئول کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز، جزئیات مربوط به رقابتهای انتخابی تیم ملی را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،داریوش ضرغامپور مسئول کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز درباره برای برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی اظهار داشت: طبق برنامهریزی صورت گرفته، مسابقات انتخابی برای معرفی نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا طی روزهای ۲۰، ۲۱ و ۲۲ خرداد ماه در دو بخش مردان و زنان برگزار میشود. طبق آییننامه که قبلاً منتشر شده، برترین بازیکن رنکینگ جهانی انتخاب میشود که بر این اساس، نوشاد عالمیان و ندا شهسواری در صدر هستند و تکلیفشان مشخص است.
وی ادامه داد: برای معرفی سایر نفرات، باید انتخابی انجام شود. ۴ نفر بعدی در رنکینگ به همراه ۱۲ بازیکن برتر در مسابقات ردهبندی که انجام شده، در مسابقه انتخابی شرکت میکنند تا ۳ پینگپنگباز دیگر نیز مشخص شوند.
ضرغامپور گفت: هنوز محل دقیق برگزاری مسابقات مشخص نشده و به زودی تصمیمگیری در این باره انجام خواهد شد.
تنیس روی میز ایران در دو دوره اخیر بازیهای آسیایی عملکرد خوبی داشته و تواسنته در جمع رشتههای مدالآور قرار بگیرد.در ۲۰۱۸جاکارتا نوشاد عالمیان به نشان برنز رسید و در بازیهای ۲۰۲۲ هانگژو نیز ۲ نشان برنز در بخشهای تیمی و دوبل بدست آمد.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی قرار است طی روزهای ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر) به میزبانی ناگویا در کشور ژاپن برگزار شود.