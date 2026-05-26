رئیس کمیسیون مدرسه‌یاری جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور گفت: امروز خیرین علاوه بر ساخت مدارس، در حوزه توانمندسازی معلمان، توسعه فناوری‌های آموزشی، کاهش محرومیت‌های تربیتی و بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل نقش‌آفرینی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی نوید ادهم در نشست مشترک با وزیر آموزش و پرورش، رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، مدیرعامل و سخنگوی جامعه خیرین و جمعی از مسئولان حوزه آموزش، از شکل‌گیری جریان تازه‌ای در مشارکت خیرین خبر داد و گفت: نگاه خیرین امروز دیگر تنها معطوف به ساخت مدرسه نیست، بلکه کیفیت آموزش و عدالت تربیتی به مطالبه اصلی آنان تبدیل شده است.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون مدرسه‌یاری در سال ۱۴۰۰ و بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، اظهار کرد: این کمیسیون با هدف گسترش عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت شکل گرفت تا مسیر حضور خیرین در بخش نرم‌افزاری آموزش، در کنار فعالیت‌های عمرانی و ساخت مدارس، هموار شود.

نوید ادهم افزود: این رویکرد جدید با استقبال گسترده خیرین در سراسر کشور روبه‌رو شد؛ به‌گونه‌ای که امروز کمیسیون‌های مدرسه‌یاری در تمامی استان‌ها و شمار زیادی از شهرستان‌ها فعال هستند و شبکه‌ای از مشارکت مردمی در حوزه کیفیت‌بخشی آموزشی شکل گرفته است.

رئیس کمیسیون مدرسه‌یاری جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با تأکید بر این‌که آموزش و پرورش متولی اصلی و حاکمیتی امر تعلیم و تربیت است، گفت: در تمامی برنامه‌های مدرسه‌یاری، سه ضلع آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس و جامعه خیرین مدرسه‌ساز در کنار یکدیگر قرار دارند و خیرین به‌عنوان بازوی اجتماعی نظام آموزشی، در مسیر ارتقای کیفیت آموزش ایفای نقش می‌کنند.

وی ادامه داد: فعالیت خیرین مدرسه‌یار امروز تنها به تأمین فضا محدود نیست و حوزه‌هایی همچون توانمندسازی مدیران و معلمان، تجهیز هنرستان‌ها و مدارس شبانه‌روزی، توسعه کتابخانه‌ها و فرهنگ کتابخوانی، گسترش فناوری‌های نوین آموزشی، حمایت از دوره پیش‌دبستانی در مناطق محروم و همچنین بازگرداندن بازماندگان از تحصیل را دربر می‌گیرد.

نوید ادهم یکی دیگر از محور‌های مهم فعالیت کمیسیون مدرسه‌یاری را توسعه مشارکت مردمی در مدیریت مدارس عنوان کرد و گفت: فراهم‌سازی زمینه حضور خیرین در هیئت‌امنایی شدن مدارس و تقویت مشارکت اجتماعی در اداره مدارس، از جمله برنامه‌های مهم این کمیسیون به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تمرکز ویژه کمیسیون مدرسه‌یاری بر استان‌های کمتر برخوردار افزود: استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان در اولویت برنامه‌های حمایتی قرار دارند و تلاش شده است با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، شاخص‌های آموزشی و تربیتی در این مناطق ارتقا پیدا کند.

نوید ادهم با بیان این‌که نگاه خیرین نسبت به آموزش دچار تحول جدی شده است، تأکید کرد: خیرین امروز انتظار دارند در مدارسی که با بهترین کیفیت ساخته می‌شود، فرآیند آموزش و تربیت نیز در بالاترین سطح ممکن ارائه شود و خروجی نظام آموزشی متناسب با نیاز‌های آینده کشور باشد.

وی در پایان با اشاره به همکاری نزدیک کمیسیون مدرسه‌یاری با معاونت‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش، گفت: تعامل مؤثر میان خیرین و مجموعه آموزش و پرورش باعث شده بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی و تربیتی به‌صورت مشترک و هدفمند دنبال شود.