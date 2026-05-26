به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مراسم گرامیداشت روز ماما گفت: سال گذشته ۱۳ هزار و ۷۱۶ تولد در بیمارستان‌های استان به ثبت رسیده که از این تعداد، ۷ هزار و ۲۵۰ مورد زایمان طبیعی بوده است.

جلال احمدی با اشاره به اینکه شاخص سزارین‌ها در استان از میانگین کشوری پایین‌تر است، اما هنوز برای فرهنگ سازی در ترویج زایمان‌های طبیعی باید تلاش کرد، افزود: کاهش میزان موالید نسبت به سال‌های گذشته، محقق نشدن کامل شاخص زایمان بدون درد، افزایش تولد نوزادان نارس و نیازمند مراقبت ویژه و کمبود ماما در بیمارستان‌ها از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مامایی استان است.



وی گفت: تعداد مراجعان خدمات ناباروری در سال گذشته به ۴ هزار و ۹۲۴ نفر رسید که این میزان نسبت به سال قبل، دو برابر شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین افزود: میزان موفقیت روش‌های کمک باروری IVF و ICSI نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته و موفقیت روش IUI در مراکز سطح دو استان به ۱۵.۲۷ درصد رسیده است.

احمدی گفت: سال گذشته ۱۵۶ نوزاد از طریق روش‌های کمک باروری در استان متولد شدند.



شایسته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم از اجرای طرح مشاوره انصراف از سقط جنین خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۹۰ مورد مشاوره انصراف از سقط در واحد‌های بهداشتی تابعه دانشگاه و مرکز نفس انجام شده که از این تعداد، ۲۶۷ مادر از تصمیم خود منصرف شده‌اند.

بر پایه این آمار، تاکنون ۹۵ نوزاد از مادرانی متولد شده‌اند که پس از دریافت مشاوره از سقط جنین انصراف داده‌اند و ۱۱۴ مادر نیز در حال سپری کردن دوران بارداری هستند.

میزان موفقیت مشاوره‌های انصراف از سقط نیز ۹۲ درصد اعلام شد.

همچنین در این مراسم از ۲۷ مامای نمونه استانی و ۴ مامای نمونه کشوری تجلیل شد.