مراسم اختتامیه سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان امروز در کرمان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،پرونده سی و هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور،امروز (سهشنبه ۵ خرداد) در کرمان بسته خواهد شد و جام قهرمانی این دوره از مسابقات به نماینده فارس ، تیم استقلال کازرون اهدا میشود.
در چارچوب دیدارهای هفته پایانی این رقابتها که به نام شهید سرافراز «علیرضا تنگسیری» فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مزین شده است،تیم استقلال کازرون از ساعت ۱۵:۰۰ به مصاف سنگ آهن بافق خواهد رفت و پس از سوت پایان، مراسم اهدای جام و نشان با حضور رئیس فدراسیون و مقامات عالیرتبه ورزشی برگزار خواهد شد.