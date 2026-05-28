به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استاندار اردبیل در بازدید از طرح‌های توسعه شهرستان کوثر گفت:از محل سفر رئیس‌جمهور برای تکمیل پایاب سد گیوی، هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

مسعود امامی‌یگانه اظهار داشت: در شهرستان کوثر، عملیات اجرایی تصفیه‌خانه آب شرب گیوی در حال انجام است که علاوه بر تأمین آب شرب، ۹۹ روستا نیز از آب پایدار و سالم بهره‌مند خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه تصفیه‌خانه، با تزریق ۸۹ میلیارد تومان اعتبار، تکمیل آن تا فصل گرم سال با اولویت در دستور کار و مراحل اجرایی قرار گرفته است.

استاندار اردبیل از احداث چهارخطه فاراب به گیوی خبر داد و گفت: این چهارخطه با تأمین اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومانی، مراحل اجرایی سریع‌تری را به خود گرفته است. پیمانکاران تلاش می‌کنند تا این مسیر که بیش از شش کیلومتر است، در سریع‌ترین زمان آماده بهره‌برداری شود.

امامی یگانه با تاکید بر سرعت گرفتن عملیات احداث پایاب سد گیوی گفت: از محل سفر رئیس‌جمهور برای این پروژه، یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی طول مسیر خط انتقال سد گیوی به اراضی پایین‌دست را ۷/۵ کیلومتر اعلام کرد و گفت: با بهره‌برداری از این پروژه، ۳ هزار هکتار از اراضی پایاب سد گیوی از آب‌آبیاری مدرن بهره‌مند خواهند شد.

استاندار اردبیل تصریح کرد: علاوه بر اراضی کشاورزی، باغات منطقه نیز با بهره‌گیری از روش‌های جدید سیراب شده و امکان افزایش ظرفیت تولید نیز فراهم می‌آید.

امامی یگانه همچنین در بازدید از نیروگاه خورشیدی گیوی در شهرستان کوثر افزود: این پروژه با پیشرفت ۸۰ درصد در حال انجام است و امیدواریم به سرعت وارد مدار شود.

استاندار افزود: امسال ۶۳ میلیارد تومان اعتبار از محل تملک دارایی به شهرستان کوثر اختصاص یافته که اولویت توزیع اعتبارات، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های اولویت‌دار است تا زمینه برای توسعه متوازن این شهرستان در حوزه‌های مختلف مهیا شود.