رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بافق: ۱۰ کیلوگرم زیره کوهی غیرمجاز در شهرستان بافق کشف و برای شخص متخلف پرونده قضایی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حامد عبدلی افزود: طبق گزارشات مردمی مبنی بر برداشت غیرمجاز محصولات گیاه دارویی در شهرستان بافق و با همکاری نیروی انتظامی پاسگاه سبزدشت این شهرستان، میزان ۱۰ کیلوگرم زیره کوهی کشف شد.

حامد عبدلی افزود: برداشت این گونه از محصولات فرعی مرتعی جنگلی بدون اخذ مجوز‌های قانونی از سوی این اداره غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود و این عمل در زمره مصادیق قاچاق کالا قرار می‌گیرد، لذا پرونده قضایی در این خصوص برای شخص متخلف تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال می‌شود.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بافق از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه برداشت، حمل و خرید و فروش غیر مجاز محصولات فرعی مرتعی جنگلی، مراتب را به اداره منابع طبیعی اعلام و یا با شماره ۱۵۰۴ کد امداد جنگل و مرتع یگان حفاظت استان و یا سامانه ملی ۱۳۹ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اطلاع دهند.