به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی با کسب رتبه اول گروهی در بخش دختران و کسب رتبه دوم گروهی در بخش پسران بر بام پنجمین جشنواره ملی تئاتر درسی کشور قرار گرفت.

مرتضوی با اشاره به اینکه کانون بعثت سرایان، جزو برترین دبیرخانه‌ها در سطح کشور قرار گرفت، افزود: در بخش مربیان فنی، مجتبی جمعه گی از شهرستان سرایان جزو برترین مربیان فنی در سطح کشور قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه اثر جنگ و صلح از دبستان آزادی طبس مقام اول کشور را کسب کرده است گفت: در این تئاتر بازیگرانی شامل مهرسا عبدالهی، نازنین زهرا شریفی، النا اخوان صفار، فاطمه سادات حقانی ثانی حضورداشتند که در بخش بازیگری دانش آموز فاطمه سادات حقانی ثانی رتبه دوم کشوری را کسب کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: زهرا ذبیحی از طبس رتبه اول کشوری در بخش‌های طراحی صحنه و نمایش نویسی را از آن خود کرد.

مرتضوی با اشاره به اینکه اثر قهرمانان کوچک از دبستان شاهد چمران سرایان مقام دوم کشور را به دست آورد گفت: در این اثر دانش آموزان محمد حسین صفری، محمد عرفان هادی نیا، محمد طا‌ها نخعی و امیر محمد سلمانی نقش آفرینی کردند که محمد حسین صفری کسب عنوان شایسته تقدیر کشور را ازآن خود کرد.

وی گفت: محمد شفائی از سرایان رتبه دوم کشور را در بخش طراحی صحنه و رتبه سوم را در بخش‌های کارگردانی و نمایش نویسی کسب کرد.