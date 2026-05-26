به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: در این شهرستان امسال حدود ۳۲۵ هکتار زیره آبی و ۶۸۵ هکتار زیره دیم کاشت شده است.

قربان پور با اشاره به بارش‌های نسبتا مطلوب سال گذشته افزود:یکی از مهمترین دلایل کشت نشدن زیره در چندسال اخیر کمبود منابع آبی و خشکسالی‌های پی در پی بوده است.

وی گفت: زیره یکی از محصولات مهم صادراتی است که با توجه به شرایط خاص اکولوژیکی مورد نیاز برای کشت آن در مناطق محدودی از جهان تولید می‌شود.

قربان پور با اشاره به کیفیت بالای زیره تولید شده در شهرستان کاشمر خاطرنشان کرد: عمده محصول زیره سبز تولید شده کاشمر به خارج کشور صادر شده است که میتوان با فراهم نمودن زیرساخت‌های صنایع تبدیلی زمینه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده این محصول ارزشمند را فراهم کرد.