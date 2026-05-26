به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رنجبر گفت: ۵ خرداد ماه باعنوان نسیم مهر نام گرفته و به همین مناسبت ۵۵۰ بسته معیشتی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال، خدمات رایگان پزشکی و برنامه‌های آموزشی و مهارت‌آموزی به خانواده‌های زندانیان ارائه شد.

علی‌اصغر رنجبر هدف اصلی از برگزاری این کارگاه را حمایت از خانواده زندانیان، آشنایی آنها با آسیب‌های اجتماعی و حفظ کرامت انسانی این خانواده‌ها برشمرد.

وی گفت: این برنامه با همکاری مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج و انجمن حمایت از زندانیان در شهرستان بجنورد برگزار شد و تلاش کردیم بخشی از نیاز‌های معیشتی، درمانی و آموزشی خانواده‌های زندانیان را تأمین کنیم.

رنجبر افزود: در این مراسم، دو کارگاه آموزشی توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار در غیاب همسران با توسعه مهارت‌های فردی در حوزه مهارت‌های زندگی، خودکفایی آنان در حوزه‌های اقتصادی و مهارت‌آموزی و کسب وکار برگزار شد تا خانواده‌ها بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های کاربردی، زمینه استقلال و توانمندی اقتصادی خود را فراهم کنند.