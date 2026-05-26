معاون مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی گفت: عید قربان، فرصتی برای یاری رساندن به نیازمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان، سازمان بهزیستی کشور با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و کودکان بی‌سرپرست، امکان اهدای نذورات و قربانی را برای عموم مردم فراهم کرده است.

مجتبی حسین نژاد، معاون مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی این سازمان، با اعلام این خبر گفت: با فرا رسیدن عید سعید قربان، از خیرین، نیکوکاران و عموم مردم دعوت می‌کنیم تا با اهدای نذورات و قربانی‌های خود، در این سنت حسنه مشارکت کرده و حامی خانواده‌های نیازمند، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست و سایر جامعه هدف سازمان بهزیستی باشند.

وی افزود: سازمان بهزیستی کشور با فراهم آوردن بستری مناسب، مشارکت مردم را در این امر خداپسندانه تسهیل نموده تا نذورات و قربانی‌های اهدایی در اسرع وقت به دست مددجویان نیازمند در سراسر کشور برسد.

حسین نژاد در خصوص راه‌های مشارکت در این امر خیر، گفت: علاقه‌مندان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره حساب ۶۰۳۷۹۹۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲ نزد بانک ملی ایران، درگاه مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی به نشانی mosharekat.behzisti.ir و همچنین اپلیکیشن‌های بام، ۷۲۴، پی‌پاد و ستاره یک واریز نمایند. علاوه بر این، با استفاده از کد دستوری #۱۲۳* نیز می‌توانند به سهولت نذورات و کمک‌های خود را پرداخت کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد و افزود: با مشارکت ارزشمند مردم در این عید سعید، بخشی از نیاز‌های معیشتی خانواده‌های تحت پوشش این سازمان تأمین خواهد شد.