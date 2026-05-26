مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر با تأکید بر اینکه آموزش عشایر فراتر از «یک معلم، یک چادر و یک پرچم» است، از افزایش ۴ برابری اعتبارات توسعه عدالت آموزشی و مدارس عشایری در سال جاری خبر داد و بر ضرورت تربیت معلم بومی و توسعه مهارتآموزی متناسب با ظرفیتهای اقلیمی دانشآموزان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امیر مهردادی، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر در نشست شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با تقدیر از عملکرد این استان در حوزه عدالت آموزشی اظهار داشت: نظام تعلیم و تربیت با عزم جدی به دنبال حضور فعال و با کیفیت در دورترین نقاط کشور است.
مهردادی با اشاره به حمایتهای کلان صورتگرفته تصریح کرد: در سال جاری اعتبارات مربوط به توسعه عدالت آموزشی و مدارس عشایری نسبت به گذشته ۴ برابر شده است. بخشهایی از این ابلاغیه جهت تقویت زیرساختهای آموزشی در مناطق کمبرخوردار به استانها ارسال شده است.
نماینده وزارت آموزش و پرورش، توسعه مدارس شبانهروزی بهویژه برای دختران عشایر را یک ضرورت غیرقابلانکار دانست و گفت: با توجه به شرایط فرهنگی و جغرافیایی مناطق عشایری، باید با ایجاد امکانات مناسب، دغدغه خانوادهها را برای ادامه تحصیل فرزندانشان برطرف کنیم.
وی با اشاره به پیوند میان آموزش و مهارتآموزی، افزود: ظرفیتسازی برای رشتههای فنیوحرفهای متناسب با اقلیم و نیاز مناطق، مانند دامپروری، کشاورزی، طراحی دوخت و حتی رشتههای تخصصی نظیر معدن یا تعمیرات دریایی، میتواند آینده شغلی دانشآموزان عشایر را تضمین کند.
تربیت معلم بومی؛ راهکار ماندگاری در مناطق عشایری
مهردادی درباره چالش نیروی انسانی در مناطق عشایری، گفت: ما نباید به استفاده از نیروهای غیرمتخصص یا سربازمعلم در این مناطق بسنده کنیم. برنامه ما جذب و تربیت معلم از میان خود عشایر از طریق سهمیههای دانشگاه فرهنگیان است. فردی که «بومزاد» باشد، با فرهنگ و شرایط کوچ آشناست و به عنوان نیروی متعهد و متخصص، ماندگاری بیشتری در این مناطق خواهد داشت.
وی با اشاره به استعداد بالای دانشآموزان عشایر افزود: این دانشآموزان از هوش بالایی برخوردارند و وظیفه ماست که این استعدادها را بالفعل کنیم. برنامههای درسی باید به گونهای طراحی شوند که ضمن متناسبسازی با شرایط زیستی عشایر، دانشآموز را برای رقابت در کنکور سراسری نیز توانمند سازند.
مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر در پایان با اشاره به نقش راهبران آموزشی در ارتقای کیفیت مدارس چندپایه، خاطرنشان کرد: اولویت ما استفاده از بهترین نیروها در مدیریت مدارس است تا با نظارت دقیق و دلسوزانه، از ترک تحصیل دانشآموزان جلوگیری شده و عدالت آموزشی به معنای واقعی کلمه محقق شود.