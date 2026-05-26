دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان از عملیاتی شدن طرح ملی «بسترسازی توسعه ظرفیت‌های ترانزیت دوجانبه ایران و عراق» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری در حاشیه نشست کارگروه توسعه صادرات استان که در پایانه مرزی چذابه برگزار شد، از عملیاتی شدن طرح ملی «بسترسازی توسعه ظرفیت‌های ترانزیت دوجانبه ایران و عراق» خبر داد و بر لزوم تقویت زیرساخت‌های فنی در پایانه مرزی چذابه برای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت دیپلماسی اقتصادی تاکید و اظهار کرد: این دستاورد راهبردی و موافقت دولت عراق برای عبور کالا‌های ترانزیتی، حاصل رایزنی‌های گسترده اتاق بازرگانی اهواز با حمایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق و مدیریت ارشد استان است.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی اهواز مسئولیت راهبری این طرح ملی را بر عهده دارد، افزود: اگرچه بستر قانونی و دیپلماتیک برای ترانزیت مهیا شده و زمینه عبور رسمی کالا از تمامی مبادی مرزی استان فراهم است، اما تثبیت این ظرفیت تجاری نیازمند انطباق فوری زیرساخت‌های فیزیکی با استاندارد‌های ترانزیتی، به‌ویژه در مرز چذابه است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: تفکیک کامل مسیر‌های تجاری از بخش مسافری و نوسازی سیستم‌های نوبت‌دهی از نیاز‌های اساسی است تا تداخل‌های ترافیکی مانع از سرعت‌بخشی به فرآیند ترانزیت و صادرات نشود.

عموری در ادامه بر ضرورت «مدیریت واحد مرزی» تاکید کرد و گفت: برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای باید از نگاه‌های جزیره‌ای پرهیز کرد؛ تمامی ارگان‌ها از جمله گمرک و مرزبانی باید در قالب یک زنجیره واحد و هماهنگ عمل کنند تا از توقف غیرضروری کالا‌ها در نقطه صفر مرزی جلوگیری شده و اعتماد بازرگانان برای استفاده از این مسیر تقویت شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین راهکار‌هایی برای افزایش بهره‌وری پایانه ارائه داد و پیشنهاد کرد: ساعت فعالیت مرز به ۶ یا هفت صبح تغییر یابد تا تاجران بتوانند پیش از اوج گرمای روز و محدودیت‌های زمانی طرف عراقی، فرآیند خروج کالا را به اتمام برسانند.

وی همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی درآمد‌های حاصل از خدمات مرزی و نظارت بر هزینه‌کرد این منابع برای بهبود امکانات رفاهی، انبار‌ها و استراحتگاه‌ها تاکید کرد و یادآور شد: اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه، آمادگی دارد تمامی موانع مخل فضای کسب‌وکار در مرز‌ها را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کند.

توسعه ترانزیت دوجانبه میان ایران و عراق در ماه‌های اخیر به یکی از محور‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی و تجارت مرزی تبدیل شده است.

مرز چذابه نیز به دلیل موقعیت راهبردی در استان خوزستان و نزدیکی به مسیر‌های تجاری عراق، از مهم‌ترین مبادی مورد توجه فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌رود.

در همین چارچوب، اتاق بازرگانی اهواز با پیگیری‌های مستمر، رفع موانع اجرایی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم را در دستور کار قرار داده است. هم‌زمان، در سطح ملی نیز تقویت کریدور‌های ترانزیتی و توسعه ظرفیت مبادی مرزی از جمله رویکرد‌های اصلی دولت در حوزه تجارت خارجی بوده است.