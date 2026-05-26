به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم رونمایی طرح ملی" اعتبار سنجی خوابگاه‌ها " و طرح " بانک اطلاعاتی خوابگاه‌ها" گفت: خوابگاه‌های دانشجویی به عنوان محلی برای رشد و تعالی فرهنگی، اجتماعی و تحصیلی دانشجویان باید باشد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: این قدم، گامی در جهت رشد و تعالی فرهنگی، اجتماعی و تحصیلی دانشجویان عزیز است که از یک سو اهمیت و نقش خوابگاه‌های دانشجویی در زندگی دانشجویان و از سوی دیگر لزوم رشد فرهنگی و اجتماعی آنان را علاوه بر رشد تحصیلی را نشان می‌دهد. بدون شک زندگی در یک خوابگاه استاندارد با شرایط مناسب که رفاه و آسایش دانشجویان را به دنبال داشته باشد، در افزایش کیفیت زندگی آنان به عنوان اصلی‌ترین نقش آفرینان حوزه سلامت کشور در آینده موثر خواهد بود.

این طرح‌ها قرار است در راستای رشد و توسعه کیفی خوابگاه‌های دانشجویی اجرا شوند؛ با رونمایی این دو طرح و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی خوابگاه‌های دانشجویی، می‌توان امکانات بهتری برای دانشجویان علوم پزشکی فراهم کرد.

استقرار طرح اعتبارسنجی خوابگاه‌های دانشجویی این امکان را فراهم می‌سازد تا ابعاد مختلف مرتبط با کیفیت خوابگاه‌ها شامل وضعیت زیرساخت‌های فرهنگی، ورزشی، فضای فیزیکی، ایمنی، بهداشت، خدمات رفاهی، فرآیند‌های مدیریتی، رضایتمندی دانشجویان و شاخص‌های مرتبط با سلامت و رفاه مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. همچنین نتایج حاصل از اعتبارسنجی می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی اقدامات اصلاحی و تخصیص عادلانه و هدفمند منابع باشد.

علاوه بر این، با توجه به رویکرد‌های نوین مدیریتی در نظام آموزش عالی و تأکید بر حکمرانی مبتنی بر داده، ضرورت بهره‌گیری از ابزار‌های پایش و ارزیابی مستمر بیش از گذشته احساس می‌شود. در این چارچوب، اجرای طرح اعتبارسنجی و ایجاد داشبورد‌های مدیریتی می‌تواند امکان رصد مستمر شاخص‌ها، تحلیل وضعیت خوابگاه‌ها و ارائه تصویری دقیق از عملکرد دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها را فراهم آورد. این امر ضمن تسهیل تصمیم‌گیری مدیران و سیاست‌گذاران، می‌تواند به ایجاد رقابت سازنده میان دانشگاه‌ها در جهت ارتقاء کیفیت خدمات خوابگاهی نیز منجر شود.

طرح ملی اعتبارسنجی خوابگاه‌های دانشجویی بر اساس هشت شاخص تعریف شده است. این هشت شاخص شامل تاسیسات برق، آسانسور و خروجی اضطراری، تاسیسات مکانیکی ساختمان، استحکام بنا، امکانات رفاهی فردی، طراحی خوابگاه، امنیت و تاسیسات و تجهیزات ایمنی و بهداشتی خوابگاه است و قرار است اعتبارسنجی خوابگاه‌های مجردی و متاهلی از این پس بر مبنای این شاخص‌ها انجام شود.

محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش از رونمایی طرح ملی اعتبارسنجی خوابگاه‌های دانشجویی با اشاره به اینکه خوابگاه دانشجویی محل اصلی آرامش فکری و روحی دانشجو به شمار می‌رود، تاکید کرد: باید در راستای توسعه کمی و کیفی خوابگاه‌های دانشجویی سرمایه گذاری کنیم.

ظفرقندی با اشاره به اهمیت و ضرورت این طرح اظهار کرد: این طرح ملی اقدام مهمی از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی محسوب می‌شود و مهم‌تر از آن اطلاع رسانی و پوشش خبری اجرای این طرح‌هاست.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین افزود: بدون شک داشتن بانک اطلاعاتی جامع خوابگاه‌های دانشجویی و اینکه وضعیت موجود خوابگاه‌های دانشجویی به لحاظ آمار چقدر است و چقدر با شرایط مطلوب فاصله دارد، می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف مورد نظر کمک کند. اساسا یکی از مبانی آرامش، رشد و رضایتمندی دانشجویان، موضوعات خوابگاه دانشجویی و مباحث فرهنگی است. متاسفانه عده‌ای فکر می‌کنند دانشگاه با داشتن یک کلاس و تخته مشکل‌اش حل می‌شود در صورتی که تامین خوابگاه دانشجویی و ایجاد یک محل امن برای دانشجویان یکی از اقدامات مهمی است که ما نسبت به آن مسئول هستیم.

محمد رضا ظفرقندی با اشاره به اینکه اعتبار و ردیف بودجه‌ای که به دانشگاه‌ها می‌دهند، باید در جای خود صرف شود، اظهار کرد: باید کاری کنیم که دانشجو در دوران تحصیل از زندگی خوابگاهی و زیستی خود لذت ببرد و اگر دانشجو دچار سختی و کمبود امکانات در دوران زندگی دانشجویی خود شود، قطعا نمی‌تواند بازدهی خوبی برای ادامه تحصیل داشته باشد.

نتایج اعتبارسنجی خوابگاه‌ها، مبنای اختصاص بودجه به دانشگاه‌ها می‌شود

در ادامه مسعود حبیبی معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت در مراسم رونمایی از این طرح تأکید کرد: نتایج اعتبارسنجی، مبنای تخصیص بودجه تعمیر و نگهداری، رتبه‌بندی خوابگاه‌ها و حتی اولویت‌بندی برای پذیرش دانشجویان جدید قرار خواهد گرفت.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت افزود: بر این اساس، خوابگاه‌هایی که امتیاز زیر ۵۰ درصد (کمتر از ۵۰۰ امتیاز) کسب کنند، در فهرست «نیازمند بازسازی فوری» قرار گرفته و به دانشگاه مربوطه اخطار داده می‌شود. همچنین تمام دانشگاه‌ها موظفند حداکثر ظرف سه ماه، گزارش خودارزیابی اولیه را به وزارتخانه ارسال کنند و طی شش ماه آینده، تیم‌های ارزیاب مستقل از دانشگاه‌های برتر، بازرسی میدانی را انجام خواهند داد.

مسعود حبیبی همچنین خاطرنشان کرد: این طرح که بر اساس استاندارد‌های جهانی و تجارب زیسته عملی و عملیاتی دانشجویی طراحی شده، گامی اساسی برای تحقق «خوابگاه استاندارد، ایمن و دانشجومحور» در نظام سلامت کشور ارزیابی می‌شود.

در ادامه جلسه، دکترعبدالرضا دیانی مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، با اشاره به اجرای سراسری طرح اعتبارسنجی خوابگاه‌های دانشجویی مجردی در ۶۸ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور اظهار کرد: قطعا با اعتبارسنجی خوابگاه‌های دانشجویی می‌توان نظارت و مدیریت بهتری بر خوابگاه‌های دانشجویی داشت و بر اساس رتبه بندی و اعتبارسنجی خوابگاه‌های دانشجویی، اعتبارات لازم به دانشگاه‌ها اعطاء خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح که جزئیات کامل آن در قالب ۸ شاخص اصلی، ۵۶ زیرشاخص و بیش از ۲۵۰ نمره کمّی تدوین شده، هر خوابگاه بسته به وضعیت خود در حوزه‌هایی نظیر «استحکام بنا و پایداری لرزه‌ای»، «تأسیسات مکانیکی، برقی و ایمنی»، «طراحی فضا و سرانه‌های فیزیکی»، «امکانات رفاهی - فرهنگی» و «امنیت و سیستم‌های مدیریتی» نمره دریافت می‌کند. طبق این دستورالعمل، حداکثر امتیاز قابل کسب برای یک خوابگاه ایده‌آل، هزار امتیاز در نظر گرفته شده است و خوابگاه‌ها موظفند نتایج ارزیابی خود را برای اطلاع دانشجویان منتشر کنند.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شد: مدیریت بانک سامانه جامع اطلاعات خوابگاه‌های دانشجویی یکی از اهداف اصلی ما در اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت به شمار می‌رود که در قالب این بانک اطلاعاتی، ما مشخصات خوابگاه‌های دانشجویی کل کشور و تعداد دانشجویان و همچنین امکانات رفاهی و تجهیزات خوابگاهی آنها را در قالب یک سامانه مشخص و تعریف شده و به صورت سراسری خواهیم داشت.

وی اظهار کرد: ۳۰ درصد خوابگاه‌های ما دارای امکانات و فضا‌های فرهنگی هستند و همچنین ۲۰ درصد خوابگاه‌های دانشجویی ما امکانات ورزشی استاندارد دارند که قطعا با تکمیل بانک اطلاعاتی جامع خوابگاه دانشجویی وحمایت‌های وزیر بهداشت، وضعیت کمی و کیفی خوابگاه‌های دانشجویی ما بهتر خواهد شد.

دیانی افزود: هچنین در مراحل بعدی قصد داریم سامانه اطلاعات مربوط به اعصاب روان دانشجویان و همچنین اطلاعات سامانه‌ای مربوط به تغذیه دانشجویی را نیز به بانک اطلاعات جامع دانشجویی اضافه کنیم.

او ادامه داد: افزایش ظرفیت پزشکی و بالارفتن تعداد دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه‌های اقماری و همچنین افزایش تعداد دانشجویان طی دو سال گذشته، اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت را بر آن داشت که با هدف مدیریت و نظارت قوی‌تر بر خوابگاه‌های دانشجویی در صدد ایجاد یک بانک اطلاعات جامع خوابگاهی باشد و این دو طرح به عنوان فرآیند نظام‌مند و مبتنی بر شاخص‌های علمی و استاندارد رونمایی شده و اجرا می‌شوند.

خوابگاه‌های دانشجویی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های رفاهی و پشتیبان نظام آموزش عالی، نقش مؤثری در تأمین امنیت، آرامش، سلامت جسمی و روانی، کیفیت زندگی و در نهایت موفقیت تحصیلی دانشجویان ایفا می‌کنند. در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، به دلیل ماهیت ویژه آموزش، فعالیت‌های بالینی، شیفت‌های آموزشی و ضرورت حضور مستمر دانشجویان در محیط‌های درمانی، اهمیت برخورداری از خوابگاه‌های استاندارد، ایمن و باکیفیت بیش از پیش نمایان می‌گردد.

با وجود توسعه کمی خوابگاه‌های دانشجویی در سال‌های اخیر، تفاوت در امکانات فرهنگی- رفاهی، کیفیت خدمات، شرایط فیزیکی، شاخص‌های ایمنی، وضعیت بهداشت محیط، تجهیزات رفاهی، ظرفیت‌های فرهنگی، تجهیزات ورزشی و نحوه مدیریت خوابگاه‌ها در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، ضرورت ایجاد سازوکاری نظام‌مند برای ارزیابی و پایش وضعیت موجود را آشکار می‌سازد.

ضعف در یکپارچگی و نظام ارزیابی مبتنی بر شاخص‌های استاندارد، می‌تواند منجر به عدم شناسایی نقاط قوت و ضعف، نابرابری در ارائه خدمات و کاهش اثربخشی برنامه‌های بهبود و توسعه شود.

بانک اطلاعات جامع ایجاد شده و طرح ملی اعتبارسنجی به‌عنوان فرآیندی نظام‌مند و مبتنی بر شاخص‌های علمی و استاندارد، ابزاری مؤثر برای ارزیابی وضعیت موجود، سنجش میزان انطباق عملکرد با استاندارد‌های تعیین‌شده و شناسایی فرصت‌های بهبود به شمار می‌رود.

قطعا با ارتقای شاخص‌های فرهنگی، رفاهی، محیطی و فیزیکی خوابگاه‌ها و همچنین شاخص‌های ایمنی، وضعیت بهداشت محیط و موضوع تجهیزات رفاهی و ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی و همچنین نحوه مدیریت خوابگاه‌های دانشجویی، شاهد تحول بزرگی در حوزه خوابگاه‌های دانشجویی خواهیم بود.