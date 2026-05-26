به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که به مناسبت گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت مردم دزفول در یادمان شهید گمنام در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: جامعه ورزش همیشه پای کار انقلاب و نظام بوده و خواهد بود.

حمید بنی‌تمیم با اشاره به اینکه این سعادت نصیب جامعه ورزش شد تا در کنار مزار شهید گمنام در ورزشگاه تختی اهواز با شهدا تجدید میثاق کنیم، ادامه داد: همه ما اعتقاد داریم که باید نام و یاد شهدا را زنده نگه داریم. هرچقدر هم از جنگ تحمیلی نخست می‌گذرد نه تنها رشادت‌ها و دلاوری‌های شهدا را فراموش نکرده‌ایم بلکه در گذر زمان ارزش کار شهدا بیشتر بر همه ما مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: در این برهه حساس نیز با صلابت بیشتری پای نظام و آرمان‌های شهدا ایستاده‌ایم و با توجه به همتی که از جوانان غیورمان در نیرو‌های مسلح دیده‌ایم، به داشتن آنها بیشتر افتخار می‌کنیم. خوشبختانه جوانان غیوری داریم که حتی حاضرند از جان خود بگذرند ولی یک وجب از خاک‌شان به دست دشمنان و بیگانگان نیفتد.

بنی تمیم با اشاره به حضور پرشور جامعه ورزش در تجمعات مردمی و محکومیت جنایات آمریکایی صهیونیستی، بیان کرد: جامعه ورزش نیز همیشه پای کار انقلاب و نظام بوده، هست و خواهد بود. در جریان جنگ رمضان نیز شاهد برپایی موکب جامعه ورزش استان بودیم و ما به عنوان جامعه ورزش ادعا داریم که زیر بار حرف زور دشمنان نمی‌رویم. برنده این جنگ ملت ایران خواهد بود و وعده خدا این است که پس از هر سختی، آسانی خواهد بود.

در این مراسم شرکت کنندگان ضمن بیعت مجدد با مقام معظم رهبری بر ادامه راه امامین انقلاب حضرت امام خمینی و شهید حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) و شهیدان گرانقدر تاکید کردند.