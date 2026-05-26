رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی از کشف پرونده ی کلاهبرداری ۱۵۵ میلیون تومانی با ترفند ساماندهی دستگاه کارتخوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس فتای استان گفت: فردی به پلیس فتای شهرستان طبس مراجعه و با ارائه شکوائیه اعلام داشت مدتی قبل فردی ناشناس با من تماس گرفت و اعلام داشت برای ساماندهی دستگاه کارت خوان شما، کدی به گوشی تان ارسال شده است، وی این کد را از من دریافت کرد که بلافاصله متوجه برداشت مبلغ ۱۵۵ میلیون تومان از حساب بانکی خود شدم، لذا من از این موضوع شاکی بوده و خواهان رسیدگی هستم.
سرهنگ الوانی افزود: بهمنظور رسیدگی به شکایت این شهروند بزهدیده و احقاقحق وی، بلافاصله کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرارداده و پرونده اولیه در این خصوص تشکیل شد.
وی گفت: در ادامه با هماهنگی مرجع قضایی و با تلاش کارشناسان پلیس فتا مبلغ به حساب شاکی برگشت داده و پرونده نیز برای سیر مراحل قضایی به دادسرا ارسال شد.
رئیس پلیس فتای استان با بیان اینکه مجرمان سایبری همیشه به دنبال روشهای جدیدی برای سرقت اطلاعات بانکی شهروندان هستند گفت: یکی از این روشها که اخیرا توسط مجرمان سایبری مورد استفاده قرار میگیرد، کلاهبرداری از طریق تماس تلفنی با شگرد بهروزرسانی و ساماندهی دستگاه کارتخوان است، در این روش، مجرمان سایبری با فریب صاحبان کسبوکار، اطلاعات بانکی آنها را بدست آورده و سپس حساب بانکی آنها را خالی میکنند، که لازم است شهروندان در این خصوص هوشیار باشند.
سرهنگ الوانی از شهروندان خواست هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیامرسانهای موبایلی مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به صورت شبانهروزی با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.