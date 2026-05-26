به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،بر اساس این اطلاعیه،شهاب زاهدی پیش از پایان فصل، تیم را ترک کرده و به ایران بازگشته است. باشگاه ژاپنی همچنین اعلام کرد از تلاش‌ها و خدمات این بازیکن در طول دو سال و نیم حضورش در آویسپا قدردانی می‌کند.

زاهدی در دوران حضورش در آویسپا فوکوئوکا در رقابت‌های مختلف از جمله جی‌لیگ ۱، جام لیگ و جام امپراتور به میدان رفت و در مجموع ۲ سال و نیم برای این تیم بازی کرد.

او در پیام خداحافظی خود از هواداران، این دوره را «بیش از فوتبال» توصیف کرد و گفت: فوکوئوکا برایش مثل خانه شده است. او ضمن قدردانی از مردم و فرهنگ ژاپن تأکید کرد که خاطرات این باشگاه همیشه در قلبش خواهد ماند و در هر تیمی که باشد، آویسپا را دنبال خواهد کرد.

زاهدی در پایان پیام خود از هواداران تشکر کرد و گفت: همیشه قدردان محبت و حمایت آنها خواهد بود و با جمله «آویسپا برای همیشه» از این باشگاه خداحافظی کرد.