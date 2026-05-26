مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، از توسعه زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و پشتیبانی در منطقه ویژه اقتصادی پیام خبر داد و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان و توسعه همکاری با صندوق پژوهش و فناوری البرز را از محور‌های اصلی برنامه‌های این مجموعه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن حسنلو، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، در جریان بازدید از صندوق پژوهش و فناوری استان البرز و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در آن، بر ضرورت تقویت زیست‌بوم نوآوری، حل مسائل صنعتی با تکیه بر توان نخبگان و تکمیل زیرساخت‌های راهبردی در منطقه ویژه اقتصادی پیام تأکید کرد.

حسنلو با اشاره به نقش مدیران دغدغه‌مند در پیشرفت کشور، اظهار کرد: مدیرانی که با نگاه مسئولانه و رویکرد عملیاتی در مسیر توسعه کشور فعالیت می‌کنند، سرمایه‌ای ارزشمند برای ایران اسلامی هستند و باید از ظرفیت و تجربیات آنها در مسیر توسعه بهره گرفت.

افزایش ظرفیت برق و رفع موانع تولید در پیام

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی پیام، گفت: در زمان آغاز فعالیت دوره جدید مدیریتی، تعداد قابل توجهی از واحد‌های صنعتی با وجود پیشرفت فیزیکی بالا، به دلیل کمبود برق امکان آغاز فعالیت نداشتند، اما با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، ظرفیت برق منطقه به شکل قابل توجهی افزایش یافت و زمینه فعالیت همزمان ده‌ها واحد صنعتی فراهم شد.

حسنلو افزود: توسعه زیرساخت‌های انرژی و خدمات پشتیبان، از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های جذب سرمایه‌گذار و رونق فعالیت شرکت‌های فناور و صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی پیام است.

توسعه لجستیک و تبدیل پیام به بندر خشک

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، تکمیل پروژه‌های حمل‌ونقلی و فرودگاهی را از دیگر اولویت‌های این مجموعه بیان کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، ایجاد بندر خشک، ساماندهی مسیر‌های فرودگاهی و ارتقای فضای محیطی منطقه در دستور کار قرار دارد تا بستر مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود.

وی همچنین از راه‌اندازی نخستین گمرک تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور در منطقه ویژه اقتصادی پیام خبر داد و تصریح کرد: ایجاد زنجیره ارزش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه خدمات تخصصی در این حوزه، از اهداف اصلی منطقه ویژه اقتصادی پیام به شمار می‌رود.

ایجاد پارک تخصصی هوایی و فضایی

حسنلو با اشاره به برنامه‌های آتی منطقه ویژه اقتصادی پیام، اعلام کرد: ایجاد پارک تخصصی صنعت هوایی و فضایی در این منطقه در دستور کار قرار گرفته و در این مسیر از ظرفیت صندوق پژوهش و فناوری البرز و شرکت‌های فناور استفاده خواهد شد.

وی با تأکید بر حمایت از فعالیت‌های مشترک با صندوق پژوهش و فناوری البرز، گفت: منطقه ویژه اقتصادی پیام آمادگی دارد در حوزه‌هایی همچون تخصیص زمین، استقرار شرکت‌ها و توسعه همکاری‌های فناورانه، حمایت‌های لازم را از مجموعه‌های دانش‌بنیان و فناور انجام دهد.

اشتغال‌زایی برای نخبگان و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام همچنین از امضای تفاهم‌نامه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت دانش‌آموزان استعداد‌های درخشان تحت پوشش کمیته امداد خبر داد و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت نخبگان و توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، از اولویت‌های اشتغال‌زایی در منطقه ویژه اقتصادی پیام است.

لزوم پیوند صنعت و دانشگاه برای توسعه اقتصادی

در ادامه این نشست، حسن محمدعلی‌زاده، رئیس هیات‌مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان البرز؛ با تأکید بر نقش این صندوق در حمایت از نخبگان و توسعه فناوری، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف صندوق، ایجاد زمینه ماندگاری جوانان و نخبگان در کشور از طریق اتصال ظرفیت‌های علمی به نیاز‌های صنعت است.

وی، فاصله میان دانشگاه و صنعت را از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور دانست و افزود: تقویت ارتباط میان مراکز علمی و بخش صنعت می‌تواند زمینه تجاری‌سازی پژوهش‌ها، افزایش بهره‌وری و توسعه فناوری‌های کاربردی را فراهم کند.

بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در صندوق

در حاشیه این بازدید، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام و هیات همراه از تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در صندوق پژوهش و فناوری استان البرز در حوزه‌های توسعه بازار بین‌اللملل، تجهیزات تصفیه هوا، دارو‌های گیاهی و فرآورده‌های سلامت‌محور بازدید کردند و در جریان آخرین دستاورد‌ها و ظرفیت‌های این مجموعه‌ها قرار گرفتند.