مدیرکل هواشناسی استان قم گفت: قم، دومین استان کمبارش کشور در سال زراعی جاری بوده و براساس آمارها بالاترین میزان خشکسالی در دوره ۱۲۰ ماهه مربوط به استان قم بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، مدیرکل هواشناسی استان در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گفت: میزان بارشها در سال جاری امسال نسبت به پارسال افزایشی بوده ولی نسبت به میانگین بلندمدت همچنان با افت بارش روبهرو هستیم.
مهران حیدری میزان بارشها در سال زراعی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ را ۱۴۴ میلیمتر اعلام کرد و گفت: این عدد نسبت به سال زراعی گذشته ۱۳ درصد افزایش یافته ولی نسبت به میانگین بلند مدت شاهد کاهش ۳۰ درصدی میزان بارندگیها هستیم.
وی افزود: در میان ایستگاههای هواشناسی استان، کهک بیشترین کاهش بارش نسبت به میانگین بلندمدت را تجربه کرده است.
به گفته مدیرکل هواشناسی استان، قم، دومین استان کمبارش کشور در سال زراعی جاری بوده است و براساس آمارها بالاترین میزان خشکسالی در دوره ۱۲۰ ماهه مربوط به استان قم بوده است.
حیدری اضافه کرد: پیشبینیهای هواشناسی نشان میدهد حداکثر میزان بارش در استان تا پایان سال زراعی جاری در تابستان به ۴ میلیمتر خواهد رسید ولی پاییز پیش رو و آغاز سال زراعی آینده انتظار بارشهای بسیار مناسبی را داریم.
وی درخصوص شرایط دمایی تابستان امسال هم گفت: پیش بینی میشود میانگین دمای تابستان امسال تا ۳ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین بلند مدت باشد.