مشاهده پلنگ ایرانی در ارتفاعات تنگ سرخ بویراحمد
تصویریک قلاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات مشرف به منطقه تنگ سرخ شهرستان بویراحمد توسط یک عکاس و طبیعتگرد هماستانی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، عبدال دیانتی نسب گفت: یک طبیعتگرد و عکاس هماستانی موفق شد تصویر زیبایی از یک قلاده پلنگ ایرانی را در ارتفاعات منطقه آزاد مشرف بر روستای تنگ سرخ بویراحمد ثبت کند.
وی با قدردانی از این اقدام فرهنگی و محیطزیستی افزود: استفاده از دوربین به جای اسلحه و ثبت چنین لحظات ارزشمندی، نشاندهنده افزایش توجه دوستداران طبیعت به حفاظت از حیاتوحش است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه حضور پلنگ در منطقه نشانهای مهم از پویایی زیستگاه و امنیت نسبی آن محسوب میشود، ادامه داد: وجود این گونه ارزشمند بیانگر وضعیت مناسب زنجیره غذایی و شرایط مطلوب زیستگاهی در منطقه است.
وی تصریح کرد: پلنگ ایرانی به عنوان یکی از گونههای شاخص جانوری، نقش مهمی در حفظ تعادل اکوسیستم دارد و ثبت چنین تصاویری میتواند بیانگر اثربخشی اقدامات حفاظتی محیطبانان و تلاشهای انجام شده برای صیانت از حیاتوحش باشد.
دیانتینسب اضافه کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل تنوع زیستی بالا، یکی از زیستگاههای مهم گونههای شاخص جانوری از جمله پلنگ ایرانی، کل و بز به شمار میرود و محیطبانان به صورت مستمر وضعیت مناطق مختلف را پایش میکنند.