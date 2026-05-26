به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مریم احمدی افزود: در وزن منفی ۶۸ کیلوگرم، مائده زارعی در مسابقات کاراته وان کشور به میزبانی همدان عملکرد مثبتی داشت و در مسابقات انتخابی تیم ملی نیز توانست جواز حضور در جمع برترین‌های کشور را کسب کند و سهمیه این اردو را به خود اختصاص دهد.

او گفت: در وزن مثبت ۶۸ کیلوگرم نیز مهسان خدا رحمی با اجرای فنون برتر و تاکتیک‌های هوشمندانه، نظر مثبت کادر فنی تیم ملی را جلب و با شایستگی، جایگاه خود را در اردوی آماده‌سازی تثبیت کرد.

نایب رئیس بانوان هیات کاراته استان همدان تاکیدکرد: هر دوی این ملی‌پوشان مستعد، مراحل آماده‌سازی و تمرینات تخصصی خود را زیر نظر فائزه ترکمان، مربی باسابقه استان همدان پشت سر گذاشته‌اند.

اردوی آماده‌سازی تیم ملی کاراته دختران زیر ۲۱ سال «رده سنی امید» از دیروز به میزبانی شهر خرم‌آباد برگزار شده و تا ۱۱ خرداد ادامه دارد.