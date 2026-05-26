امسال ۵۰ موکب استان با استقرار در شهر کاظمین و مسیر راهپیمایی اربعین به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس ستاد عتبات عالیات استان در جلسه ستاد اربعین حسینی گفت: در اربعین امسال به زائران حسینی از سوم تا پانزدهم مرداد خدمات ارائه‌ می‌شود.

جوینده افزود: امسال ۵۰ موکب با استقرار در شهر کاظمین و مسیر راهپیمایی اربعین با ظرفیت بیش از هزار و ۵۰۰ نفر به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار هم با بیان اینکه امسال اربعین حسینی حال و هوای دیگری در جهان دارد گفت: اربعین حسینی از بزرگترین و مهمترین جریان‌های فرهنگی است و بزرگترین اجتماع مسلمانان و غیر مسلمانان در یک نقطه دنیاست که هر سال به عظمت آن افزوده می‌شود.

شرافتی راد با قدردانی از دست اندرکاران ستاد اربعین حسینی در ارائه خدمات به زائران حسینی در ایام اربعین افزود: استان خراسان جنوبی در کمک به عتبات عالیات تاکنون خدمات زیادی انجام داده است.

وی با اشاره به فعالیت مواکب در ۸۶ شب حضور مردم در میادین و تجمع‌ها گفت: مواکب اربعین حسینی نیز همانند سال‌های گذشته با حضور فعال و گسترده به خدمات رسانی به زائران خواهند پرداخت.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار از همه دستگاه‌های زیرمجموعه ستاد اربعین در استان خواست از امروز فعالیت‌های خود را آغاز کنند تا در زمان برگزاری مراسم اربعین و برپایی مواکب دچار مشکل و کمبود نشوند.