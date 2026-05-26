به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در نشست کارگروه آرد ونان میبد، مسائل و مشکلات نانوایی‌ها به لحاظ سهمیه آرد، ساعت کار، کیفیت پخت و مسائل حوزه گندم بررسی شد.سید جلال موسوی مدیرکل غله استان یزد در این نشست با اشاره به آغاز برداشت گندم در استان یزد، گفت: مقرر شده، تنها کارخانه آرد شهرستان میبد از طرف جهاد کشاورزی به عنوان مرکز خرید گندم در شهرستان میبد معرفی شود.

موسوی افزود: کشاورزان می‌توانند گندم خود را که قرار بود از سوی دولت خریداری شود به صورت خرید تضمینی به این کارخانه تحویل دهند.