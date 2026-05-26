تصادف رخ‌به‌رخ تریلی و پرایدبار در جاده لار به جهرم یک فوتی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شعبه ویژه لارستان گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف رخ‌به‌رخ یک دستگاه تریلی با خودرو پرایدبار در کیلومتر ٧٢ جاده لار_جهرم به هلال‌احمر اعلام شد و بلافاصله نجاتگران با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

مجتبی شریف زاده افزود: این حادثه یک فوتی به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، به رهاسازی با ست هیدرولیک اقدام کردند و سپس پیکر فرد جان‌باخته را به عوامل انتظامی تحویل دادند.