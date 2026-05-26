در هشتاد و ششمین شب از شبهای پایداری، مردم شهید پرور ارومیه به پیکر مطهر شهید فرهاد فرهادی ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشتاد و ششمین شب از شبهای پایداری در ارومیه حدیث شریف کساء و دعای سلامتی امام عصر (عج) خوانده شد و ملت مبعوث شده ارومیه به ائمه‌اطهار (ع) برای رفع گرفتاری‌هایشان توسل کردند.

پیکر مطهر شهید فرهاد فرهادی، رزمنده سپاه اهل اورمیه نیز که در نوار مرزی پیرانشهر به شهادت رسیده بود به میان جمعیت آمدو حاضران ضمن ادای احترام به این شهید والامقام برادامه راه سرخ شهدا تاکید کردند.

مراسم تشییع این شهید والامقام امروز در گلزار شهدای باغ رضوان ارومیه برگزار می شود.

در ادامه، فریاد آذربایجان شرفدی پهلوی بی‌شرفدی، نه سازش نه تسلیم نبرد تا پیروزی، نه قوخماخ نه قاشماخ آمریکاینان ساواشماخ، جانم فدای ایران،‌ای رهبر شهیدم راهت ادامه دارد، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، شهیدان زنده‌اند الله اکبر، لبیک یا حسین (ع) و یا ابوالفضل (ع) مردم آگاه ارومیه در خیابان طنین‌انداز شد.