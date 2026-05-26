به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در مراسمی با حضور امام جمعه بافق و مسئولان محلی در سالن سینما قدس آهنشهر، از ۴۷ دانش‌آموز حافظ قرآن مدرسه «یاس نبی» تجلیل شد.

حجت‌الاسلام حسینی امام جمعه بافق در این مراسم، تجلیل از دختران قرآنی را گامی مؤثر در تربیت نسلی نورانی دانست و با استناد به نهج‌البلاغه گفت: بر اساس فرموده امیرالمؤمنین (ع)، آموزش قرآن یکی از سه حق اصلی فرزند بر پدر و مادر است و کوتاهی در آن موجب شکایت فرزند از والدین در روز قیامت خواهد شد.

وی با تمجید از خانواده‌هایی که فرزندان خود را در مسیر حفظ قرآن قرار داده‌اند، افزود: جایگاه حافظان قرآن در محشر بسیار والا است، به طوری که در صفوف پس از پیامبران و علما و پیش از شهدا قرار می‌گیرند و شفیع والدین خود خواهند بود.

در بخش دیگری از این مراسم، قیصری مسئول آموزش آموزشگاه یاس نبی، با ارائه گزارشی از روند فعالیت این مرکز که در سومین سال کار خود قرار دارد، گفت: امسال با تلاش دانش‌آموزان و مربیان، ۴۷ قرآن‌آموز در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم مورد تجلیل قرار گرفتند.

وی افزود: دانش‌آموزان پایه نهم این مدرسه هم‌اکنون در آستانه حفظ کل قرآن کریم هستند، پایه هشتم به حفظ ۱۸ جزء و پایه هفتم به حفظ ۷ جزء نائل شده‌اند.

قیصری خاطرنشان کرد: این دانش‌آموزان در کنار حفظ تخصصی، تجوید، صوت، لحن و مفاهیم، در دروس رسمی مدرسه نیز عملکرد درخشانی داشته و میان تحصیل و حفظ قرآن توازن ایجاد کرده‌اند.

این مراسم با اجرای برنامه‌های قرآنی و اهدای لوح سپاس به ۴۷ دانش‌آموز برتر قرآنی به پایان رسید.