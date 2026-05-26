به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ یحیی حیدری گفت: ۲۰ تن آرد در بررسی‌های صورت گرفته از یک بازرس حوزه آرد و نان کشف شده است.

وی اضافه کرد:فرمانداری باید در انتخاب بازرسان و عوامل مرتبط با حوزه آرد و نان دقت، حساسیت و نظارت بیشتری داشته باشد تا افراد فاقد صلاحیت و سودجو نتوانند به اعتماد مردم لطمه وارد کنند.

سرهنگ حیدری با تاکید بر ادامه برخورد‌های قاطع با اخلالگران اقتصادی تصریح کرد: سپاه و بسیج هر جایی که مردم با مشکل، فساد، رانت، احتکار و تضییع حقوق عمومی مواجه باشند بدون تعارف و با قدرت وارد عمل خواهند شد و اجازه جولان به سودجویان و مفسدان داده نخواهد شد.

وی گفت: امنیت اقتصادی و آرامش سفره مردم خط‌ قرمز سپاه است و برخورد با اخلالگران این حوزه با جدیت ادامه خواهد داشت.