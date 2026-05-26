به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «ناصر مرادی‌پویانی» مدیرکل کمیته امداد استان ایلام اظهار داشت: ۱۳ پایگاه در ادارات کمیته امداد و قربانگاه‌های استان و ۳۰ پایگاه دیگر در مراکز نیکوکاری وابسته به این نهاد برای دریافت کمک‌های مردمی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: خانواده‌های دارای فرزند یتیم، بیماران صعب‌العلاج، سالمندان، خانواده‌های بی‌سرپرست و آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی در اولویت دریافت نذورات قربانی قرار دارند.

مدیرکل کمیته امداد ایلام با اشاره به مشارکت گسترده خیران در سال گذشته بیان کرد: مردم استان سال گذشته بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال در قالب گوشت گرم، سبد غذایی و کمک نقدی در طرح نذر و قربانی مشارکت کردند و پیش‌بینی می‌شود این میزان امسال به ۲۲۰ میلیارد ریال افزایش یابد.

مرادی‌پویانی همچنین از امکان مشارکت غیرحضوری خیران خبر داد و اضافه کرد: نیکوکاران می‌توانند علاوه بر مراجعه حضوری، از طریق کد دستوری # ۱ ۰۸۴ ۸۸۷۷ ، شماره کارت ۰۳۵۴ ۵۰۰۳ ۹۹۷۹ ۶۰۳۷ و سامانه سما https://sama.emdad.ir/Sama/puyesh/81/13000 نذورات خود را پرداخت کنند.

وی تأکید کرد: نذورات جمع‌آوری‌شده در هر شهرستان و روستا با همکاری خیران و معتمدان محلی، در کوتاه‌ترین زمان میان نیازمندان همان مناطق توزیع می‌شود.