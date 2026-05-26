شناسایی انشعابات غیرمجاز و رفع معایب شبکه برق با طرح «مهتا»
طرح مهتا با هدف شناسایی انشعابات معیوب و غیرمجاز شبکه برق برای گذر موفق از اوج مصرف در تابستان اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با آغاز سراسری طرح مهتا در کشور، این طرح در استان مرکزی با هدف مدیریت هوشمند انرژی برق، کاهش تلفات و شناسایی انشعابات غیرمجاز و معیوب آغاز شد.
مدیر امور خدمات مشترکین برق اراک با اشاره به اجرای این طرح گفت: طرح مهتا در حقیقت با محوریت مدیریت هوشمند انرژی برق و کاهش تلفات انرژی، با همت همکاران صنعت برق در سراسر کشور به طور همزمان آغاز شده است.
نظامآبادی افزود: هدف اصلی این طرح، شناسایی و کنترل انشعابات معیوب و غیرمجاز با هدف عبور موفق از اوج مصرف در تابستان است. در استان مرکزی نیز اجرای این طرح با ۴۸ گروه دو نفره آغاز شده و تا پاکسازی کامل انشعابات غیرمجاز ادامه خواهد داشت.
مدیر امور خدمات مشترکین برق اراک با بیان اینکه این طرح به صورت مستمر دنبال میشود، گفت: سال گذشته در سطح استان مرکزی ۲۲۶۶ مورد انشعاب غیرمجاز جمعآوری شد و همچنین ۲۷۰۴ مورد انشعاب و تجهیزات معیوب شناسایی و رفع ایراد شد.