به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با آغاز سراسری طرح مهتا در کشور، این طرح در استان مرکزی با هدف مدیریت هوشمند انرژی برق، کاهش تلفات و شناسایی انشعابات غیرمجاز و معیوب آغاز شد.

مدیر امور خدمات مشترکین برق اراک با اشاره به اجرای این طرح گفت: طرح مهتا در حقیقت با محوریت مدیریت هوشمند انرژی برق و کاهش تلفات انرژی، با همت همکاران صنعت برق در سراسر کشور به طور همزمان آغاز شده است.

نظام‌آبادی افزود: هدف اصلی این طرح، شناسایی و کنترل انشعابات معیوب و غیرمجاز با هدف عبور موفق از اوج مصرف در تابستان است. در استان مرکزی نیز اجرای این طرح با ۴۸ گروه دو نفره آغاز شده و تا پاکسازی کامل انشعابات غیرمجاز ادامه خواهد داشت.

مدیر امور خدمات مشترکین برق اراک با بیان اینکه این طرح به صورت مستمر دنبال می‌شود، گفت: سال گذشته در سطح استان مرکزی ۲۲۶۶ مورد انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری شد و همچنین ۲۷۰۴ مورد انشعاب و تجهیزات معیوب شناسایی و رفع ایراد شد.