سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با تأکید بر نقش حیاتی برق در استمرار تولید، گفت: قطعیهای مکرر و خارج از برنامه نهتنها به ماشینآلات و روند تولید آسیب میزند، بلکه اشتغال، سرمایهگذاری و ثبات بازار را نیز تهدید میکند؛ از اینرو، شهرکهای صنعتی باید از برنامههای مدیریت مصرف مستثنی شوند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران؛ آقای طهمورث لاهوتی اشکوری با تشریح پیوند ناگسستنی میان پایداری شبکه برق و ثبات اقتصادی کشور گفت: تقویت زنجیره ارزش، مدیریت بازار و استمرار تولید کالاهای راهبردی، نیازمند پایداری در تأمین برق است و هرگونه خلل در این زیرساخت، کل فرآیند ارزشافزوده در بخش صنعت را با چالش جدی مواجه میکند.
وی با بیان اینکه منابع انسانی، سرمایه واقعی واحدهای صنعتی هستند، افزود: نیروی انسانی متخصص و ماهر که سالها برای رشد و تکامل آنها در بدنه تولید سرمایهگذاری شده، دارایی بیبدیلی است که حذف یا تعدیل آنها از چرخه تولید بر اثر خاموشیها، خسارتی جبرانناپذیر به دنبال خواهد داشت. پایداری اشتغال و جلوگیری از تعدیل کارگران در شرایط تورمی حاضر، اولویت اصلی ماست و این امر تنها با تضمین پایداری برق میسر میشود.
سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران(ایزیپو) بر ضرورت حفظ جذابیتهای بخش مولد تأکید کرد و گفت: اگر استمرار تولید به دلیل قطعیهای مکرر برق با خطرپذیری(ریسک) مواجه شود، امنیت روانی فعالان اقتصادی خدشهدار شده و خطر بزرگی وجود دارد که سرمایهگذاران، سرمایههای خود را از بخش مولد خارج کرده و به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه هدایت کنند؛ لذا پایداری برق، در حقیقت صیانت از جریان سرمایهگذاری در صنعت کشور است.
لاهوتی اشکوری با یادآوری تجربه موفق وزارت صمت در مدیریت بازار با استفاده از ظرفیت استمرار فعالیتهای تولیدی صنایع کوچک و متوسط طی ماههای اخیر، افزود: در روزهای آغازین جنگ تحمیلی سوم، صنایع مستقر در شهرکها با تمرکز بر تولید کالاهای اساسی (غذایی، دارویی و بهداشتی)، مانع از بروز هرگونه ناترازی در بازار شدند. امروز نیز استمرار فعالیت این واحدها برای تأمین نیازهای ضروری مردم یک ضرورت حیاتی است و از شرکت توانیر انتظار میرود با تدابیر ویژه، شهرکهای صنعتی را از برنامه اعمال مدیریت مصرف مستثنی کنند.
سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران(ایزیپو) گفت: قطعیهای مکرر و بعضاً خارج از برنامه، علاوه بر ورود خسارت فنی به ماشینآلات، موجب تحمیل هزینههای سنگین سربار به تولید شده و نهایتاً با ایجاد محدودیت در عرضه، بازار را با نوسانات قیمتی مواجه خواهد ساخت که تبعات آن مستقیماً بر معیشت آحاد جامعه اثرگذار است.
