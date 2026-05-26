دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر نقش و جایگاه پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری بعنوان مرجع حاکمیتی، هدایت و استانداردسازی فعالیت‌های میراث‌فرهنگی ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در بازدید از پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با تاکید بر نقش بنیادین پژوهشگاه به عنوان یک مرکز مرجع در حوزه میراث گران‌سنگ و گسترده ایران، بر جایگاه آن صحه گذاشت و گفت: پژوهشگران، کارشناسان و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه با تولیدات علمی در قالب طرح‌های پژوهشی، مقاله و کتاب نسبت به استاندارد سازی و تدوین راهبرد‌های پژوهشی و اجرایی در حوزه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری فعالیت می‌کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأیید فعالیت پژوهشگاه با منابع محدود، بر تداوم و توسعه فعالیت این نهاد پژوهشی تأکید کرد.

وی با اشاره به مرجعیت حاکمیتی پژوهشگاه در انجام پژوهش‌های مختلف میراث‌فرهنگی و گردشگری به عدم توجه سایر نهاد‌های مرتبط به مرجعیت این نهاد منحصر‌به‌فرد اشاره کرد و افزود :یکی از نگرانی‌های اصلی مطرح شده، عدم پایبندی سایر سازمان‌ها به دستاورد‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشگاه است، این امر منجر به تغییرات و مداخلات غیرمجاز در حوزه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور شده است و فعالیت‌هایی بدون اطلاع از ظرفیت‌های پژوهشگاه صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در بیان پیشنهادات و توصیه‌ها به ابلاغ جایگاه و نقش پژوهشگاه بعنوان مرجع حاکمیتی پژوهش‌های میراث‌فرهنگی کشور اشاره کرد و پیشنهاد داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش و جایگاه حاکمیتی پژوهشگاه را به همه سازمان‌های ذیربط ابلاغ کند تا ظرفیت پژوهشگاه به طور شفاف اعلام و زمینه ارئه خدمات پژوهشگاه در این راستا بیش از پیش فراهم شود. هدف از این اقدام، اطمینان از پای‌بندی همه دستگاه‌های ذیربط به اسناد و دستورالعمل‌های مصوب علمی و اجرایی پژوهشگاه است.

وی همچنین برای الزام‌آور کردن تصمیمات، پیشنهاد داد تا سند راهبردی مصوب هیأت امنای پژوهشگاه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تصویب شود، زیرا که این امر به تصمیمات پژوهشگاه وزن و قدرت اجرایی بیشتری در تمامی ارکان حکومت می‌بخشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : در صورت تصویب این سند در شورا ، تمامی دستگاه‌ها ملزم به تبعیت شده و دولت‌های بعدی نیز قادر به تغییر آن نیستند. همانطور که شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو سال اخیر سند صنایع‌دستی، میراث‌فرهنگی و موزه داری را با کمک وزارت میراث‌فرهنگی به تصویب رسانده و سند گردشگری هم در مسیر نهایی شدن است تصویب این سند از سوی شورا می‌تواند راهگشا باشد.

وی بر لزوم ارتقا و مدرن‌سازی تجهیزات پژوهشگاه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، برای ارتقای توانمندی‌های پژوهشی نیز تأکید کرد.

حجت الاسلام خسروپناه ، همچنین رسیدگی و اصلاح، نوسازی و مرمت‌های غیر استاندارد در اماکن تاریخی و مذهبی را خواستار شد و توصیه کرد دبیرخانه شورا توسط پژوهشگاه از چنین مواردی مطلع شود تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی قول حمایت کامل شورای عالی انقلاب فرهنگی را از پژوهشگاه و ابتکارات مهم آن در جهت حفظ میراث غنی فرهنگی ایران اعلام کرد.