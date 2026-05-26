بمناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان مدیر گروه بیماریهای واگیر مرکز بهداشت هرمزگان از شهروندان خواست ذبح دام را فقط با نظارت سازمان دامپزشکی انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، روزبه شاهیزاده با اشاره به خطرات ناشی از ذبح غیر بهداشتی افزود: شهروندان برای پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان، از خرید دام زنده و یا گوشتهایی که خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکی ذبح و عرضه میشوند، جداً خودداری کنند.
وی گفت: افرادی که به ذبح دام مشغول هستند نیز باید حتماً از وسایل محافظتکننده از قبیل دستکش، چکمه و لباس مناسب استفاده کنند.
مدیر گروه بیماریهای واگیر مرکز بهداشت هرمزگان گفت: همچنین ضدعفونی ابزار ذبح پس از پایان کار و دفع بهداشتی خونابهها برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و شیوع بیماریها ضروری است.
شاهی زاده افزود: گوشت دام ذبح شده باید قبل از مصرف، حداقل ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتیگراد (یخچال) قرار گیرد.
وی افزود: جگر و سایر اعضای داخلی دام نیز باید پس از ۴۸ ساعت نگهداری در همین دما مصرف شوند تا خطرات احتمالی ناشی از بیماریهای مشترک به حداقل برسد.