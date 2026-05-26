به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، روزبه شاهی‌زاده با اشاره به خطرات ناشی از ذبح غیر بهداشتی افزود: شهروندان برای پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، از خرید دام زنده و یا گوشت‌هایی که خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکی ذبح و عرضه می‌شوند، جداً خودداری کنند.

وی گفت: افرادی که به ذبح دام مشغول هستند نیز باید حتماً از وسایل محافظت‌کننده از قبیل دستکش، چکمه و لباس مناسب استفاده کنند.

مدیر گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت هرمزگان گفت: همچنین ضدعفونی ابزار ذبح پس از پایان کار و دفع بهداشتی خونابه‌ها برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و شیوع بیماری‌ها ضروری است.

شاهی زاده افزود: گوشت دام ذبح شده باید قبل از مصرف، حداقل ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد (یخچال) قرار گیرد.

وی افزود: جگر و سایر اعضای داخلی دام نیز باید پس از ۴۸ ساعت نگهداری در همین دما مصرف شوند تا خطرات احتمالی ناشی از بیماری‌های مشترک به حداقل برسد.